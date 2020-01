Stasera in TV 17 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo ormai entrati nel weekend: la giornata del venerdì accompagna le ultime fatiche settimanali, per i più, e i progetti circa il da farsi nei giorni del fine settimana. Ma anche, come di consueto, quel sentore di una maggior predisposizione al ‘tirar tardi’, magari davanti allo schermo TV, per poter godersi una prima serata con maggior relax, pensando a qualche ora di sonno in più al Sabato.

Anche se non è così per tutti, nella sostanza, l’interrogativo resta però, anche questa mattina, praticamente lo stesso: cosa c’è stasera in tv? Quali i programmi da gustarci nella serata di televisione e, dunque, cosa c’è da vedere in TV oggi? Ebbene, ecco la risposta.

Arrivano e si rinnovano i duelli in prima serata, e gli occhi sono sempre verso gli ascolti che fanno da termometro. Alcuni programmi come La Pupa e il Secchione, proprio a livello di ascolti, sono andati alla grande, altri come Il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara si stanno riprendendo, e anche ieri Don Matteo su Rai 1 ha intrettanuto tanti. E questa sera? Fari puntai su Il cantante mascherato, con la Carlucci e sul GF VIP. Ma che altro ci sarà da vedere?

Ecco cosa c’è da aspettarsi infatti stasera in tv in prima serata per il 17 gennaio 2020, quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata ritorna l’atteso Il Cantante Mascherato (TalentShow), il reality con i vip nascosti da maschere, la cui identità è ignota.

Su Rai 2, invece ritorna N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 con l’Episodio 3 – Insieme per forza (Telefilm). Su Rai 3 si ride con Aspirante vedovo (Film), con il brillante Fabio de Luigi.

Questa sera, su Canale 5, la risposta è con Grande Fratello Vip 2020 (Reality), che torna con il secondo appuntamento settimanale dopo le tante polemiche dei giorni scorsi. Su Italia 1 c’è Io sono vendetta (Film), pellicola molto energica in stile USA.

Quanto a Rete 4, ritornano le analisi di Quarto grado (Inchieste), con tanti approfondimenti e indagini.

Infine, su tv8 ecco la prima tv di Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality), mentre su Nove riecco I migliori Fratelli di Crozza (Show). Quanto la 7 spazio a Propaganda Live (Approfondimento).

