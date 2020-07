Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: età, lavoro, Instagram, Canale5, (VIDEO presentazione)

Siamo arrivati a dama, poiché oggi 2 Luglio 2020 scatta l’ora, in prima serata su canale5, del ritorno di Temptation Island, il reality delle coppie e dei sentimenti e delle tentazioni.

Quali coppie sapranno reggere l’urto delle tentazioni evitando di non ‘scoppiare’? E soprattutto quali sono le coppie?

Potete leggere qui tutto sulle coppie partecipanti a Temptation Island 2020. In questo ambito però, nel dettaglio, ci occupiamo della coppia composta da Valeria e Ciavy.

Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: anni, professione, gossip, da quanto stanno insieme

Come annunciato nelle scorse settimane, ecco anche Valeria e Ciavy come una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Ma cosa sappiamo di loro? Da quanto stanno insieme? Questo, intanto, è il loro video di presentazione.

Chi sono Valeria e Ciavy: lavoro e storia d’amore della coppia di Temptation Island 2020

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica (estetista che si occupa di unghie e nail art e simili).

Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori e lavora come PR in discoteca ed ha una passione per la boxe.

È Valeria che ha spinto per mettere in gioco i sentimenti a Temptation Island e a scrivere per partecipare.

«Ci siamo conosciuti 10 anni fa – ha ammesso Valentina – All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto».

Dal canto suo Ciavy sostiene: «Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!». Come andrà a finire tra i due?

Coppie Temptation Island 2020

Le coppie che partecipano a Temptation Island 2020, oltre ad Antonio e Annamaria sono: Sofia e Alessandro, Ciavy e Valeria, Anna e Andrea. Le coppie vip invece sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

