Temptation Island, anticipazioni ultima puntata oggi 30 Luglio 2020: come finisce il reality delle tentazioni

L’attenzione è altissima, allo spasimo: un numero impressionante di fan e appassionati è pronto per vedere la puntata di questa sera, 30 luglio 2020 di Temptation Island, che nei fatti è l’ultima puntata della stagione, andando così a concludere l’avventurosa, vibrante emozione del reality dei sentimenti e delle tentazioni. Come andranno a finire le vicissitudini delle coppie? Quali saranno gli incastri amorosi con le tentatrici e i tentatori? Cosa verrà fuori con i falò anticipati e come si comporteranno i vip e nip ancora in gara?

Eccoci con le anticipazioni dell’ultima puntata di Temptation Island 2020 in onda questa sera 30 luglio su canale5 in prima serata.

Temptation Island, anticipazioni ultima puntata

Temptation Island 2020 come finirà? Ci siamo: ecco le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda questa sera 30 luglio 2020: le coppie sono alla prova dei fatti e devono fare i conti nei falò di confronto.

Oggi, giovedì 30 luglio, ecco dunque il gran finale del reality di Canale 5 che mostrerà l’esito dei confronti tra i fidanzati.

Ultima puntata di Temptation Island: oggi giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia porterà a termine il percorso che ha messo alla prova le coppie, rimaste in tre alla fine delle cinque settimane.

Sofia e Alessandro, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio hanno già lasciato il programma: quali saranno gli esiti delle storie d’amore di Antonella e Pietro Delle Piana e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e Anna e Marco? I falò di confronto che metteranno le coppie di fronte alle colpe, dubbi e sospetti emersi lungo il reality. Vediamo come stanno le cose.

Temptation Island 2020: Antonella e Pietro

Tra i falò si è già acceso e non promette bene nella puntata finale c’è quello tra Antonella e Pietro. Dopo il confronto tra i due, vogliosi a far valere le proprie ragioni a supporto di dichiarazioni e comportamenti controversi, si vedrà la reazione di Pietro davanti alle immagini che lo mostrano flirtare con la single Beatrice che lui ha anche confessato di aver baciato pensando di aver eluso le telecamere e i microfoni. “Non mi toccare, schifoso!”, lo critica Antonella suonandogli uno schiaffo in piena faccia: cosa dirà per giustificarsi Pietro?

Temptation Island 2020: Anna e Andrea

Momento clou anche per Anna e Andrea, con la prima che ha messo su una strategia per fare ingelosire il fidanzato che adesso pare al limite, specie dopo le dichiarazioni pessime sulla sua famiglia e l’approccio sotto le coperte con il single Carlo. “Delusione”, ha detto Andrea. E davanti al falò di confronto si deciderà il loro futuro.

Temptation Island 2020: Manila e Lorenzo

E infine, loro due, Manila e Lorenzo Amoruso. Tra i due c’è anche il cruccio della distanza geografica: lui vive a Firenze, lei a Roma e nessuno dei due vuole cedere alle rispettive quotidianità per costruirne una in comune. Entrambi non mostrano comprensione, al contrario. Troveranno un compromesso?

