Temptation Island 2020, chi sono Sofia e Alessandro: età, lavoro, Instagram (VIDEO)

Dal 2 Luglio 2020 in prima serata su canale5, il ritorno di Temptation Island ha portato come si sa ormai a far salire l’attenzione intorno alle famigerate coppie che tra vip e nip terranno vivo il clamore intorno al reality delle coppie e dei sentimenti e delle tentazioni.

Ma quali sono le coppie? E cosa sappiamo di loro? Come andrà a finire in prime time su Canale 5?

Nel mentre si può leggere qui tutto sulle coppie partecipanti a Temptation Island 2020. In questo ambito però, nel dettaglio, ci occupiamo della coppia composta da Sofia e Alessandro.

Andiamo a scoprirli insieme, tra dettagli, storia passata e obiettivi attuali dei due e come coppia.

Coppie Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro chi sono: anni, professione, gossip, VIDEO presentazione

Sofia e Alessandro sono una coppia di non famosi che fanno parte del cast di Temptation Island: i due stanno insieme da quattro anni. Ecco cosa hanno detto reciprocamente.

“Mi sono innamorato subito di lei, ha gli occhi più belli del mondo. Purtroppo però lei ha frequentato per sei mesi un’altra persona mentre stava con me. Temptation Island può essere per lei l’ultima spiaggia, per farmi capire che persona è”, ha ammesso Alessandro.

E questa è lei: “Sono sofia, ho 30 anni. E’ nata a mille, ma poi sono cominciati i tira e molla. Devo capire se questo rapporto tra di noi può riacquistare fiducia”, dichiara.

Questo è il video della loro presentazione.

Dunque una coppia di Perugia entra a far parte del cast di Temptation Island 2020. Il reality dell’estate, giunto alla settima edizione, partito il 2 luglio su Canale 5 (alle 21,20) e condotto da Filippo Bisciglia.

Come noto quest’anno il programma ha scelto un cast misto con coppie vip e coppie nip, in totale sei.

E tra i fidanzati non famosi c’è anche la coppia di Perugia appunto, composta da Sofia (30 anni) e Alessandro Medici (47 anni). I due dopo quattro anni e mezzo non convivono.

Sofia, casalinga, è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Invece Alessandro è separato con due figli di 20 e 24 anni e lavora nella macelleria di famiglia.

La differenza di età – 17 anni – non sembra essere per loro un problema. I due si sono conosciuti nel 2016 e si sono innamorati a prima vista. Sembra che però ci siano delle ombre intorno alla loro storia, e forse è per questo hanno scelto di partecipare al programma tv.

Per lei il target è “uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”. Lui è perentorio: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”.

Si separeranno per 21 giorni all’interno del villaggio Is Morus Relais in Sardegna: Sofia (così come le altre fidanzate) passerà il tempo in compagnia di dodici single, e Alessandro (così come gli altri fidanzati) troverà la compagnia di undici sexy bellissime donne pronte a tentarlo.

Tutto scandito dal falò, uno degli appuntamenti più noti. Lì infatti, i fidanzate e fidanzati avranno la chanche di vedere degli estratti della vacanza. Il percorso di ogni coppia finisce del resto proprio davanti all’ultimo falò quando scatta l’ormai famosa domanda di Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”. I due protagonisti di Perugia, usciranno insieme o separati?

Tra le coppie nip di Temptation Island Anna e Andrea, entrambi romani dunque non hanno a far la differenza solo età (tra i due è di 10 anni: lei ha 37 anni e lui 27). Ma forse, anche degli obiettivi e le ambizioni differenti.

Coppie Temptation Island 2020

Le coppie che prendono parte a Temptation Island 2020 sono: Sofia e Alessandro, Antonio e Annamaria, Ciavy e Valeria, Anna e Andrea. Le coppie vip invece sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

