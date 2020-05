The Kissing Booth 2, quando esce: svelata la data e il video d’annuncio

Un video su Youtube e un post su Instagram per annunciare la data: The Kissing Booth 2 uscirà il prossimo 24 luglio. Il fortunato film prodotto da Netflix, dopo il successo del capostipite, si aggiorna con un nuovo capitolo che racconterà ancora la storia di una liceale interpretata da Joey King.

Nel 2018 The Kissing Booth è stato accolto di buon grado da critica e pubblico, tanto da diventare uno dei film più visti negli Stati uniti sulla piattaforma streaming. Un successo che i produttori cercheranno quindi di bissare con il seguito.

Non è stata ancora resa nota la storia che sceneggiatori e registi vorranno mettere in scena, ma appare scontato che riprenderà a dove è finito il primo capitolo per raccontare nuove vicende amorose. Sicuramente intricate e avvincenti, in grado di tenere col fiato sospeso il pubblico, come successo con il primo The Kissing Booth. Di seguito il video d’annuncio.