Trump, la Cina vuole far vincere Biden

“Il governo cinese farà di tutto per far vincere Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali di novembre”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dalla Reuters, storica agenzia di stampa britannica.

Nel corso dell’intervista Trump ha parlato molto duramente della Cina. Ha incolpato Pechino per la gestione della pandemia, che solo negli Stati Uniti ha ucciso più di 60.000 persone e spinto l’economia in una profonda recessione, rendendo in questo modo molto difficile la rielezione del presidente.

Secondo Trump, spesso accusato di aver preso tardivamente le misure adeguate per contrastare la diffusione del virus, la Cina ha nascosto informazioni fondamentali che potevano evitare la pandemia globale. “Ci sono molte cose che posso fare – ha detto il tycoon alludendo a possibili misure contro la Cina – ma prima dobbiamo scoprire cosa è successo“.

Perché la Cina sta cercando di far vincere Biden?

Secondo Trump la Cina interferirà illegalmente nelle elezioni americane per liberarsi di lui, “una persona scomoda”. Perché? “Vogliono piazzare Biden alla Casa Bianca, il loro candidato favorito, per allentare la pressione di dazi e sanzioni economiche. Ho dimostrato di non essere un pupazzo come Biden e Obama. Ho ridotto il trade deficit verso la Cina e questo ha fatto arrabbiare Xi Jinping, che ora tra virus ed elezioni cerca la sua vendetta“.

La risposta della Cina

Immediata la risposta della Cina, pubblicata dal Global Times.

“Durante la sua intervista con la Reuters, il presidente Donald Trump ha detto che la Cina farà tutto quel che può per evitare una sua rielezione. Quanto è pretenzioso questo presidente. Trump è in difficoltà e sta cercando un nemico su cui incentrare la sua campagna elettorale e ha deciso che questo suo nemico sia la Cina, dimenticandosi dell’aiuto medico ed economico fornito dal nostro governo. Probabilmente Trump perderà perché incapace e inetto. La verità è che le mani di Trump e del suo esecutivo sono macchiate del sangue dei cittadini americani. Se Trump fosse abbastanza uomo dovrebbe dare la priorità alla protezione della vita dei cittadini piuttosto che pensare alla sua rielezione”.

Eppure a fine marzo sembrava che Cina e States fossero pronti a una distensione per collaborare contro la lotta al virus. Ma le dichiarazioni degli ultimi giorni capovolgono la situazione e rischiano di far precipitare un già fragile equilibrio internazionale.

Mario Bonito