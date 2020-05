Trump, pandemia è fine globalizzazione. Stop ai rapporti con la Cina

Il presidente Donald Trump, in un’intervista a Fox Business con Maria Bartiromo, ha detto che i democratici non vogliono la riapertura dell’economia non per contrastare il coronavirus, ma per danneggiarlo politicamente in vista delle elezioni presidenziali di novembre. “Penso sia una cosa politica”, ha risposto il tycoon alla giornalista.

Nell’intervista Trump ha detto anche di non essere d’accordo con Anthony Fauci, noto virologo statunitense e membro della task force anti Covid-19 della Casa Bianca, sulle misure necessarie per la riapertura delle scuole.

“Dobbiamo aprire le scuole e il nostro paese. Dobbiamo farlo in sicurezza, ma anche il prima possibile”. Secondo il presidente l’economia vivrà una fase di transizione fino alla fine dell’anno per poi ripartire “di nuovo forte” nel 2021. Ci vorrà però del tempo prima che il tasso di disoccupazione scenda sotto il 10%. “Non prima di settembre” è la sua previsione.

Riguardo alla politica estera Trump ha detto di essere “molto deluso” con Pechino per come ha gestito la pandemia e che probabilmente non rinegozierà l’accordo commerciale con la Cina. La pandemia ha dimostrato che “l’era della globalizzazione è finita“, ha sentenziato il presidente.

Mario Bonito