Tutta Salute #NoFake su Rai3, cos’è, progetto anti-bufale, coronavirus, Fase2, orario e task force Di Bella

Prosegue su Tutta Salute il percorso virtuoso del #NoFake che, su Rai3, prova a lanciare in più modalità e con chiarezza di contenuti spiegazioni su quali sono le informazioni corrette e quelle sbagliate o false in questi tempi contorti e tesi da pandemia da coronavirus, e non solo.

Come fare a districarci, come riconoscere le informazioni vere da quelle false? Ecco una puntata speciale realizzata in collaborazione con la task force guidata da Antonio Di Bella.

Tutta Salute #NoFake su Rai3, cos’è e come funziona

Torna, venerdì 15 maggio, alle 11.10 su Rai3, l’appuntamento con Tutta Salute#NoFake, una puntata speciale prodotta in collaborazione con la task force guidata da Antonio Di Bella, direttore di RaiNews24.

Come noto il gruppo di lavoro ha come target la lotta alle fake news. Ad inaugurare il programma, il giornalista Gerardo D’Amico che farà il focus sulle false notizie circolate questa settimana sul coronavirus.

Esempio: il vapore utilizzato per pulire le superfici domestiche uccide anche il virus? E’ vero che erbe aromatiche e peperoncini aiutano il nostro organismo a combattere il Covid-19?

A fare chiarezza sulle informazioni “sospette” sarà Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Spallanzani di Roma, in collegamento Skype con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Nello stesso spazio si spiegherà, poi, se i test sierologici hanno valore diagnostico, a che fase è la sperimentazione di un vaccino contro il virus.

Ancora poi spazio alle new sulle cure al plasma.

Poi, infine, Giuseppe Patota, accademico della Crusca, spiegherà il significato e l’utilizzo delle parole legate al periodo della quarantena. E ancora: come saranno le vacanze estive con il virus ancora in circolazione? Ne parla il professor Massimo Andreoni, direttore Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, ospite di Carlotta Mantovan.

