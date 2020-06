Undertaker, chi è il wrestler che ha annunciato il ritiro

Dalla Valle dei morti al ring, avvolto in una spessa coltre di fumo e buio. Così Mark William Calaway, conosciuto a tutti come Undertaker, faceva il suo ingresso nell’arena, palesandosi di fronte agli occhi spaventati dei suoi avversari. Un mito più che un wreteler, un atleta straordinario capace di resistere al passare del tempo e rimanere comunque uno dei più amati.

Anche per gli invincibili però arriva il momento di dire basta. E quel momento è arrivato anche per Undertaker, che ha annunciato il suo addio al wrestling, spiazzando fan e appassionati, incuriosendo anche chi il wrestling non lo ha mai visto, ma ha comunque conosciuto Undertaker attraverso immagini e racconti.

Chi è Undertaker

The Undertaker arriva dal regno dei morti, ma ora Mark William Calaway ha bisogno di farsi conoscere tra i vivi. Ha 55 anni, è uno dei wrestler più longevi e amati della storia della disciplina e ora un docu-film sulla sua vita sta già ottenendo un enorme successo sulla piattaforma della WWE, tanto che i broadcaster ci hanno già messo gli occhi sopra.

Ha annunciato il suo addio al wrestling con queste parole, che hanno commosso i suoi fan: “Dopo il Boneyard Match ho pensato: “Ho appena vinto un bel match contro uno dei migliori nel business. Ora prendo la moto e vado via” Tanti pensieri ed emozioni correvano nella mia testa. Una di queste era : “Sei felice ora?”. È stato un momento molto intenso, di quelli che non si hanno sempre”.

Ha continuato: “Se c’è un momento migliore per terminare la carriera, eccolo qui. Se Vince avrà mai bisogno potrò mai ritornare? Solo il tempo lo dirà: in caso di emergenza rompere il vetro ed estrarre The Undertaker. Voglio dire, devo considerarlo. Mai dire mai ma in questo momento della carriera e della mia vita, non ho più nessun desiderio di tornare sul ring.

Ho deciso, questa volta il cowboy se ne va davvero. Non c’è più niente per me da conquistare e raggiungere, il wrestling è cambiato. È il momento per i nuovi ragazzi per splendere. Mi sembra il momento perfetto. Questo documentario mi ha aiutato a scoprirlo, mi ha aperto la mente e mi ha aiutato non essere più severo con me stesso come in questi ultimi anni.

I miei compagni, con i loro pensieri, mi hanno fatto capire che a me ci tengono e che da me vogliono solo il meglio. È stato molto difficile far uscire questo mio lato e farlo accettare alla gente. Alle gente ho dato solo The Undertaker, non hanno ancora visto Mark Calaway. Posso fare meglio fuori dal ring di quello che posso fare dentro e ora sono capace di accettarlo. Ora sono felice”, ha concluso Undertaker.