Uomini e Donne, Tina Cipollari attacca Gemma Galgani: “Nemmeno la quarantena ti ha maturata?”

Uomini e Donne torna in tv oggi pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 14.45 su Canale 5. Il programma tv condotto da Maria De Filippi non è ancora iniziato che già si iniziano a vedere i primi battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nel nuovo format del programma Mediaset, in onda dal lunedì al venerdì, le protagoniste saranno Gemma Galgani dal Trono Over e Giovanna Abate dal Trono Classico.

Uomini e Donne: lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

Le due donne avranno il compito di confrontarsi con i corteggiatori che le scriveranno messaggi. Tuttavia fin dalla prima puntata di oggi non mancheranno polemiche: l’opinionista Tina Cipollari attacca Gemma Galgani accusandola di non essere maturata neppure durante questi giorni di quarantena: “Ma possibile che questi giorni di quarantena non ti abbiano cambiata, che tu non sia maturata?” urla la donna che indossa una mascherina con il volto della ‘mummia’ disegnato.

E continua: “Non ti hanno maturata, ancora che stai lì dietro a pantera, cuore di poeta, ma renditi conto, ma se lì già emozionata, ma non le conosci queste persone, non sai neanche chi sono chi si nasconde dietro queste tastiere”. Di tutta risposta la replica di Gemma: “Vedi Tina, tu ancora non hai capito una cosa, io ho ancora tanto amore da dare, e se qualcuno è in grado di poterlo capire io ne posso dare ancora tanto. Lo sai qual è la mia password? La scintilla dell’amore!”.