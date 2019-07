Vacanze ad agosto 2019: ecco le isole più belle in cui passare l’estate tra le destinazioni top a prezzi low cost

Dove andare in vacanza? Il tormentone, come succede per tutti i casi, un po’ a chiunque, si ripete ad Agosto (o Luglio) come accade a Capodanno o ad Halloween e a qualunque altra festa comandata o calendarizzata.

La sola grande differenza è che, per antonomasia, Agosto sembra rappresentare davvero il clou: gli italiani hanno davvero voglia di vacanza, di mare in particolare, e di distrarsi e divertirsi a più non posso. Se possibile, poi, mischiando tutto ciò anche ad un buon risparmio.

Ebbene, dunque, si torna daccapo: dove andare a passare le vacanze ad Agosto 2019? E quali sono le mete turistiche più intriganti e, possibilmente anche a prezzi bassi? Ecco tutto ciò che c’è da sapere nel merito.

Vacanze ad agosto 2019: ecco le isole più belle e le mete top ai prezzi più bassi del momento

Sicuramente al top delle richieste ci sono le isole. Per eccellenza, l’isola è l’immagine della vacanza in sé, la meta desiderabile in cui distrarsi e rilassarsi dimenticando i piccoli grandi problemi della quotidianità, almeno per un po’.

Dunque quali sono le isole più belle per una vacanza durante l’estate 2019: Ecco un vademecum sulle isole che sono al top.

Secondo un recente studio di mercato, che mescola attrazione e convenienza economica, sbucano 6 isole fantastiche per agosto. Luoghi speciali, per una estate lontana dalla città, tra verde e natura oltre un mare splendido. Eccole.

La prima è Bali in Indonesia: una delle belle e più note dell’arcipelago indonesiano unisce spiagge chic, fascino esotico, misticismo e un po’ di religiosità senza trascurare relax, della spiritualità e delle spiagge.

E’ noto il tempio Marino di Sana Lot Tanah Lot sugli scogli e si può visitare sollo a seconda dell’alta e bassa marea.

Non può mancare nella top six anche l’Isola di Santorini in Grecia. E’ una delle isole dei festaioli, piena di turisti, di eventi e di mondanità ma anche relax tra case bianche a strapiombo sul mare, le terrazze chic e i tetti a cupola blu.

Conosciuta (anche) per motivi ‘virtuali’, invece, è sempre popolare Aruba ai Caraibi. Si trova nei pressi del Venezuela è un mini paradiso di 113 km fatto di spiagge e hotel di lusso immersi nelle meraviglie naturali.

Simile quanto a bellezza c’è Capo Verde scelta in massa per le vacanze di agosto. Si trova vicino alla Mauritania e al Senegal: l’arcipelago di Capo Verde unisce la cultura africana con quella portoghese in un tutt’uno di culture indimenticabili.