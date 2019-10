Vieni da me: gli ospiti di oggi 24 ottobre 2019. Da Caterina Balivo arriva Marisa Laurito

Sta per iniziare la nuova puntata di Vieni da Me. Dopo gli ospiti della puntata di ieri , oggi Caterina Balivo attende nuovi personaggi da intervistare, a partire dalle 14, senza dimenticare i giochi a premi.

In attesa di anticipazioni,ieri è stato intervistato l’attore Alessandro Haber che ha raccontato i suoi esordi a teatro.

“Ero un bambino – ha ricordato Haber “ed era la mia prima volta su un palco teatrale. Dall’emozione mi sono fatto la pipì sotto ed è arrivata fino alle prime file”.

A sorpresa, poi, è arrivata la moglie Antonella Baravo, con la quale ha avuto la figlia Celeste. “Donna meravigliosa, bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate”. Lacrime per l’attore, quando arriva il videomessaggio della figlia Celeste.

“Mia figlia Celeste è la cosa più bella del mondo” ha detto l’attore commosso. “Meno male che esiste, sarei un uomo solo: mi ha cambiato la prospettiva della vita. Mi rivolta come un calzino, non riesco a dirle di no. Una cosa inaspettata, che non pensavo: è nata lei, è una cosa incredibile”.

Nella puntata di oggi, invece la prima intervista di Caterina Balivo è per Marisa Laurito, attrice italiana di teatro, cinema e volto amatissimo della tv.