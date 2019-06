WhatsApp, arriva la svolta shopping: ecco cos’è, quando e come funzionerà

Continua il progressivo, costante miglioramento di WhatsApp che, nel corso del tempo, ha deciso di evolversi sempre più e di offrire funzioni e strade sempre più innovative, esplorando nuovi percorsi e offrendo soluzioni sempre più appetibili.

Ad oggi, in effetti, ne arriva un’altra. Una nuova spiccata funzione che farà piacere ad una fetta molto particolare di utenti. Di cosa si tratta? E’ presto detto.

WhatsApp, ecco la nuova funzione: via alla sperimentazione, ecco come e quando

WhatsApp inaugura una fase sperimentazione che riguarda una funzione considerata tra le più innovative di sempre, e che, pare, inizierà a muovere i suoi primi passi niente di meno che dal Messico. Ma cos’è in effetti?

WhatsApp ha scelto di entrare a pieno titolo nell’universo del Business tramite le sue chat. Il noto servizio di messaggistica istantanea si propone come partner di tutte le aziende che giorno dopo giorno hanno sempre più necessità di far parte di un meccanismo di interazione, quella che potremmo definire come una piazza virtuale, così da centrare rapidamente, e a pieno, le crescenti e disparate esigenze dei clienti.

E’ noto che oggi la sfera di WhatsApp dedicata al mondo Business sia ancora abbastanza in fase embrionale. Per questo ci si attendono grandi news da questo progetto. Che, per appunto, proprio dal Messico potrebbe partire a muovere i primi passi.

Secondo quanto trapela tra gli ambienti, infatti, è da laggiù che dovrebbe partire una sperimentazione di una novità stuzzicante: diverse aziende stanno sviluppando un servizio di consegne a domicilio in una sorta di rete di intercomunicazione, sfruttando proprio la partecipazione attiva dei clienti in chat.

Il sistema è semplice. Tramite le chat WhatsApp il cliente può chiedere l’acquisto di un determinato prodotto e di pianificare la spedizione (anche in giornata) per riceverla a casa propria.

C’è chi storce il naso e pansa a una emulazione di Amazon. In verità, una differenza sussiste: tramite l’uso di WhatsApp, lo shopping sembra poter essere più immediato rispetto al grande sito di ecommerce mondiale e, soprattutto, permettere una interazione diretta.

Se poi l’iniziativa dovesse funzionare, è facile immaginarla anche su vasta scala globale. Ma funzionerà? Alla chat, l’ardua sentenza.