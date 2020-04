WhatsApp, auguri di Buona Pasqua 2020: le migliori frasi e immagini da scaricare e condividere gratis

Auguri di Buona Pasqua per WhatsApp

La Pasqua si avvicina e anche quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus che ci costringe a stare a casa, ecco le migliori frasi e immagini da scaricare gratis e condividere su WhatsApp e Facebook.

Se siete alla ricerca di foto, frasi divertenti e aforismi da mandare sulle chat e sui social network per scambiarsi gli auguri di Pasqua con amici e parenti vi proponiamo questa breve guida con i migliori contenuti pubblicati online, pronti per essere personalizzati ed inviati. Mancano poche ore alla Pasqua 2020, domenica 12 aprile in tutta Italia si celebrerà la Santa Pasqua ed in molti già da questi minuti sono alla ricerca delle migliori frasi religiose, aforismi famosi e messaggi di auguri da copiare e incollare nelle chat di gruppo WhatsApp.

Non solo immagini per WhatsApp però perché in molti stanno cercando su Google gli Stati Facebook da condividere nelle propria bacheca e dunque in questo post cercheremo di accontentare un po’ tutti quanti. A seguire una raccolta di video divertenti, GIF (immagini animate) e tante, tantissime frasi originali e simpatiche pronte per stupire i vostri cari.

Pasqua 2020: frasi e immagini da scaricare per WhatsApp e Facebook

Le migliori frasi di Pasqua ed una raccolta di immagini, filmati e messaggi di auguri da inviare la domenica di Pasqua sulle chat WhatsApp ma anche sulle piattaforme social come Facebook e Instagram. Nonostante la quarantena, dunque, ecco dei simpatici modi per sentirci tutti più vicini e passare la giornata di Pasqua in allegria.

Miei cari, ecco il mio augurio: cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. (Enzo Bianchi – Monaco laico)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima. (Fabrizio Caramagna – Scrittore)

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola se è cristiana. (Paolo VI – 262° pontefice della Chiesa cattolica)

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia! (Stephen Littleword)

Frasi Pasqua 2020 da mandare su WhatsApp