Yoga, un amore per 2,5 milioni di italiani

Yoga, che passione: il grande fenomeno della Meditazione collettiva conosciuto ai più con il termine Yoga diventa sempre più un elemento ‘social‘, per così dire: ovvero, un percorso di ‘vita’ abbracciato da un numero in grande crescita di seguaci in tutto il mondo, Italia compresa.

Secondo recenti stime, in Italia ad esempio lo Yoga è praticato da 2,5 milioni di persone. Oggi, a tutti i livelli sociali e a tutte le latitudini del Bel Paese, lo Yoga è in grande ascesa.

Guardato a vista e, sempre più spesso, abbracciato dall’ambiente scientifico e pedagogico in virtù dei vantaggi che produce in termini di benessere e salute, lo Yoga viene considerato sempre più come un elemento imprescindibile da tantissime persone, che siano adulti o più piccoli.

Yoga, 35 milioni solo negli Usa, 2,5 praticanti in Italia

Che lo Yoga sia in crscita anche nei più piccini, lo si evince dai dati americani. E’ noto come in Usa lo Yoga sia famosissimo negli States. Negli Usa, accanto ai 35,2 milioni di praticanti adulti, ce ne sono circa 4,9 milioni tra bambini e adolescenti.

Di recente, però, l’esplosione dello Yoga anche in Italia, e anche tra i più piccoli, è venuta fuori quando, proprio a inizio estate, un grande evento ad esso legato ha evidenziato una partecipazione a dir poco epocale.

Si è trattato dello YogaFestival, che in occasione dell’International Yoga Day che si celebra ogni anno il 21 giugno ha visto, ad esempio, nella sola città di Milano una partecipazione collettiva gratuita e aperta a chiunque, ad ogni età e livello, che ha fatto registrare numeri di presenza pazzeschi.

“Il nostro Yoga Day vuole regalare un’esperienza coinvolgente ma facile, gratuita ma preziosa perché lo yoga può davvero migliorare la vita di chi partecipa”, aveva detto a margine dell’evento Giulia Borioli, presidente di YogaFestival.

“Lo prova il pubblico crescente che si registra ogni anno a questo evento, quasi 1.500 persone nel 2018. Il 21 giugno ci focalizzeremo su una pratica basata sul respiro, che tanto manca nelle città sempre in movimento come Milano, perché il respiro consapevole è la prima leva per un benessere interiore maggiore”, ha proseguito.

“A Ram Rattan Singh il compito di condurre la sessione: propone una pratica meditativa e dinamica al tempo stesso – continua Borioli – e la sua formazione da medico lo rende particolarmente coerente con Healthytude che, nella sua prima edizione, ha voluto inserire il nostro Yoga Day nel suo palinsesto proprio per esplorare tutti gli straordinari benefici che lo yoga può regalare a chi lo pratica. Lo yoga non è una moda, ma uno strumento potente per aiutarci a trovare un rinnovato equilibrio personale”.