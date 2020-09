Alberto Sordi, apre oggi al pubblico la sua storica villa (anteprima video)

Nel centesimo anniversario della nascita del grande Alberto Sordi (1920-2003), apre finalmente al pubblico la sua storica villa, ovviamente romana, a due passi dal Circo Massimo. Un vero e proprio museo dove si può vedere e assaporare il dietro le quinte di uno dei più grandi attori e interpreti della romanità. Ce ne parla Cristina Bettini, curatrice del catalogo della mostra.

All’anteprima di ieri, mercoledì 15 settembre, era presente una grande folla di vip, attori e politici, tra i quali non poteva mancare la sindaca di Roma Virginia Raggi per omaggiare Albertone nazionale in un luogo non come gli altri, ma da attraversare in punta di piedi.

Mario Bonito