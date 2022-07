Aleotti (Menarini): ‘Fair play è un modo di essere nello sport e nella vita’

(Adnkronos) – “Per noi il fair play è un modo di essere, ciò che caratterizza anche il nostro approccio all’attività economica. E’ etica, è rispetto e lealtà all’interno di ogni competizione, sia sportiva che economica. E’ una cosa molto importante, è un modo di vivere. Il fair play è il modo di affrontare la vita, di affrontare l’economia, è un modo di essere, è un modo di agire. Per noi è importante dare questo tipo di messaggio attraverso i campioni dello sport, che hanno rappresentato per molti un modello e un’aspirazione”. Lo ha detto Alberto Giovanni Aleotti, azionista e membro del Board del Gruppo Menarini, in occasione della cena di gala a Firenze in onore della XXVI edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini.

Dopo dieci anni come sponsor, da quest’anno, ha annunciato Aleotti, Menarini ha creato la Fondazione Menarini Fair Play per sostenere in maniera diretta il Premio internazionale Fair Play.