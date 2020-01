Ambra Lombardo: chi è la fidanzata di Kikò Nalli

Ambra Lombardo è una modella e personaggio televisivo italiano, nota come compagna di Kikò Nalli. Siciliana classe 1986, bellissima, è appassionata di cultura oltre che del mndo della moda.

Ambra Lombardo: chi è, età, peso, altezza, Instagram della compagna di Kikò Nalli

Capelli neri e occhi azzurri, fisico invidiabile con 1,70 m di altezza per 60 kg, ha sangue siciliano anche se da anni vive a Milano per lavoro. La bellissima Ambra è laureata in Scienze dei Beni culturali, specializzata in Archeologia.

Un amore, quello per il sapere, che le è stato trasmesso dai genitori e le ha fatto adottare come “idolo” Alberto Angela. Fin da giovane però si appassiona anche alla moda, calcando le passerelle milanesi e partecipando anche a Miss Italia, posizionandosi al secondo posto nel 2004 dietro Cristina Chiabotto. In seguito Ambra Lombardo partecipa anche a un’edizione del Grande Fratello. Attualmente è la compagna di Kikò Nalli.