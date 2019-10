Un asteroide sfiora la Terra e arriva qui da noi proprio oggi, 28 Ottobre 2019. L’evento siderale, che spaventa alcuni e che ad altri era già ben noto, si verifica davvero, e nella giornata odierna.

Ma cosa prevede? Cosa accadrà? Dove ci sarà l’avvicinamento? Ci sarà poi impatto? E quali i rischi per l’umanità e per il pianeta? Ecco tutto ciò che c’è da sapere al riguardo. Compreso un dettaglio: la rivelazione di questo ‘arrivo’, è italiana: sono infatti italiani coloro i quali hanno fatto questa scoperta.

Asteroide arriva sulla Terra oggi 28 Ottobre 2019: a che ora, dove, cosa succede, rischi impatto sulla Terra. La scoperta è di italiani

Dunque un asteroide sfiora la Terra, e secondo le rilevazioni, arriverà molto vicino al nostro pianeta. Lo ha scoperto un astronomo italiano.

Nel dettaglio l’asteroide sfiora la Terra, andando vicino al nostro pianeta, almeno per quelle che sono le distanze cosmiche. La scoperta è avvenuta nella giornata di Venerdì scorso alle 19:21 ora italiana, quando un oggetto vagante nello spazio profondo e chiamato con il nome di classificazione 162082 (1998 HL1) è passato vicino alla nostra casa nello spazio.

Il corpo celeste viaggia ad una velocità di 40.500 chilometri all’ora ed il suo percorso è giunto a poco più di 6 milioni di chilometri dalla Terra. Per la precisione 6,21 mln, che corrispondono a circa 16 volte la distanza fra la Terra e la Luna.

Basandosi sul fatto che il Sole dista da noi 150 milioni di chilometri in media, le distanze, dunque, sono molto ridotte. Anche se questo non sembrerebbe implicare rischi per il pianeta.

Aggiornamento ore 00,12

In base al calcolo delle scale di misurazione astronomiche, si tratta di numeri di distanza ridottissimi. Dunque, il passaggio dell’asteroide ha preoccupato alcuni esperti, mentre diversi altri si sono detti sufficientemente tranquilli.

L’asteroide che sta già passando verso la Terra ha permesso già ad alcuni astronomi di riprenderne il passaggio, misurandone anche alcuni valori significativi.

C’è poi un altro dato: alla fine del passaggio, ci potrebbe essere il suo ritorno. Ma quando ritornerà?

Il diametro dell’oggetto spaziale oscilla tra i 440 ed i 990 metri e la Nasa lo ha inserito nella lista degli oggetti pericolosi. Di questa categoria fanno parte gli asteroidi con diametro superiore ai 140 metri e che si accostano entro i 7 milioni e mezzo di chilometri dal nostro pianeta.

Inoltre, in base ai dati del Virtual Telescope Project, un osservatorio online fondato dall’astrofisico italiano Gianluca Masi dell’Osservatorio Astronomico Bellatrix di Ceccano, nel Lazio, che hanno analizzato il passaggio dell’asteroide, si tratta peraltro di una scoperta in realtà precedente: avvenuta per chiarezza il 18 aprile 1998 nell’ambito del progetto Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) portato avanti da alcuni astrofisici statunitensi con base nel Nuovo Messico.

Aggiornamento ore 4,38

Asteroide arriva sulla Terra oggi 28 Ottobre 2019: nessun impatto, ma tornerà. Ecco quando

Come altri asteroidi che percorrono orbite molto larghe, in quest caso l’asteroide in questione lascia prevedere un suo prossimo transito: previsto il 26 ottobre 2140. Ma che cos’è un asteroide?

Gli asteroidi sono residui di dischi planetari dai quali nascono stelle e pianeti. In pratica, materiale che non riesce a fondersi nei processi di formazione di grossi corpi celesti e che quindi finisce con il vagare nello spazio, attratto dalla forza di gravità proprio di grossi corpi.

Sono formati da roccia, con la presenza di diversi altri minerali. Nei casi in cui gli asteroidi siano invece composti prevalentemente da ghiaccio, si parla di comete.

E questo fa si permette la formazione della ‘coda’, formata in pratica da elementi che si consumano per le alte velocità e per la temperatura crescente mano a mano che una cometa si avvicina al sole. Si ritiene che in passato ci siano stati numerosi impatti di asteroidi con il nostro pianeta e con la Luna. Impatti dei quali restano ben visibili le tracce.

aggiornamento ore 10,18