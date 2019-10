Auguri, è Halloween 2019: quando è come è nata la festa. Origini, credenze popolari, tradizioni e verità

Oggi è il 31 Ottobre e come da tradizione di festeggia Halloween. La festa, ormai diventata celebre in tutto il mondo, riempie le case e i luoghi pubblici di zucche, maschere, travestimenti e dolcetti e scherzetti tutti all’insegna del brivido e dell’horror.

Ma dove e quando è nata la festa di Halloween?

Chiunque si chieda oggi quale sia l’origine geografica di questa festa horror? Le tradizioni popolari indicano che siano gli Stati Uniti a partorirla, ma in realtà, la notte delle zucche sarebbe nata in Europa, precisamente in Irlanda.

Bisogna tornare indietro di diversi anni, alle popolazioni preistoriche e celtiche, e localizzarci nella Contea di Meath, non troppo lontano dalla capitale Dublino.

Proprio lì le popolazioni pre-Cristiane accendevano dei fuochi per la festa di Samhain, che iniziava al tramonto del 31 ottobre e si chiudeva il giorno seguente, e che segnava il passaggio dalla luce all’oscurità, coincidendo con la fine del raccolto e l’inizio dell’inverno.

Sostanzialmente, dunque, la festa richiama il Capodanno Celtico e veniva appunto celebrato con una grande festa. Con l’arrivo poi del cristianesimo, il significato della festa di Samhain è cambiato.

In pratica si è alimentata la convinzione che fra il 31 ottobre e il primo novembre, tornassero nel mondo dei vivi gli spiriti dei morti, in un’unione temporanea fra l’aldilà e il mondo vivente. In occasione della festa ci si travestiva con maschere grottesche e pelli degli animali, e si tornava a casa facendosi strada con una cipolla intagliata (che oggi è diventata una zucca), con all’interno le braci del fuoco per fare luce.