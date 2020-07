Bonus sociale 2020: scadenza di rinnovo per lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua. Come, quando, a chi spetta

Bonus sociale 2020: scadenza di rinnovo per lo sconto in bolletta di...

Novità su consumi, bollette e scadenze. Arriva infatti l’ultimo termine utile per la richiesta di rinnovo dello sconto nelle bollette di luce, gas e acqua. Il provvedimento, come ricordano gli esperti e gli specialisti, passa attraverso la sussistenza di alcuni requisiti economici e fisici e la domanda per ottenere il bonus sociale.

Quali? E come si fa? Dunque chi ne ha diritto? Andiamo a vederci chiaro, un pò più da vicino.

Bonus sociale 2020: ecco il termine scadenza di rinnovo per lo sconto in bolletta di luce, gas e acqua

Dunque le speranze di qualcuno, in relativo a un procrastinarsi delle tempistiche, non saranno esaudite. Non ci sarà infatti alcuna ulteriore proroga per le richieste di sconto in bolletta.

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente aveva infatti indicato che la scadenza del termine per chiedere il rinnovo degli sconti nelle bollette di gas, luce e acqua, potesse essere quella del 31 luglio 2020 per i bonus con scadenza tra il primo marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Tale proroga era stata concessa dall’Arera a fronte del sussistere dell’emergenza coronavirus, ma a seguito della fine del lockdown è stato deciso di non concedere ulteriori proroghe.

Bonus sociale: a chi spetta?

Il bonus sociale è destinato alle famiglie in difficoltà. Per quanto concerne i requisti economici ci si base sull’ISEE. Il nucleo familiare per usufruire dello sconto in bolletta per luce, gas e acqua, deve avere un indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro. In caso di presenza di almeno quattro figli, esso non deve superare i 20.000 euro.

Il requisito ISEE viene a cadere nel caso in cui un componente della famiglia presenta una grave malattia, per cui diventa cruciale l’uso di strumenti elettromedicali salva vita.

Il nucleo familiare che gode del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza può ottenere il bonus sociale per luce e gas anche se l’ISEE supera la soglia degli 8.265 euro, diversamente dallo sconto idrico per cui l’indicatore deve rientrare nella soglia prestabilita.

La domanda per richiedere il bonus sociale: come si fa

Per la richiesta del bonus sociale, la domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza o un altro ente designato dal Comune (Caf, Comunità montane) usando i moduli appositi.

Per presentare la domanda si deve presentare un documento d’identità (o delega), l’attestazione dell’ISEE in corso di validità e due moduli, disponibili entrambi sul sito dell’ARERA, necessari per analizzare la situazione economica familiare e per le informazioni della fornitura.

I titolari di reddito o pensione di cittadinanza sono obbligati a indicare anche il numero di protocollo o l’attestazione utile a documentare la titolarità del beneficio.

