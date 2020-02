Charli D’Amelio in Italia: foto e video della star di TikTok a Milano (e non solo)

Tra le web star divenute celebri negli ultimi mesi non possiamo non citare il caso di Charli D’Amelio, la 15enne di Norwalk, nello stato del Connecticut (Stati Uniti) che in pochi mesi è diventata una delle più famose influencer di TikTok con oltre 30 milioni di follower.

Nonostante la giovane età, infatti, Charli D’Amelio è oggi un personaggio del mondo dello spettacolo in grado di influenzare i giovani e non solo. Come vi abbiamo già raccontato sulle pagine online del quotidiano Italia Sera, Charli è riuscita a creare attorno a sé un’attenzione senza precedenti, trasformando la sua passione per la danza nell’arma vincente per creare contenuti virali su TikTok.

In pochi mesi la 15enne americana non solo ha creato un profilo da influencer ma ha anche generato numeri di tutto rispetto per gli account di tutta la famiglia: la sorella Dixie D’Amelio ha superato i 12 milioni di seguaci ed anche i profili della mamma e del papà ottengono numeri di tutto rispetto.

Charli D’Amelio a Milano per la Fashion Week

Negli ultimi giorni Charli D’Amelio è volata a Milano per prendere parte alla Milano Fashion Week in qualità di influencer ed invitata alla sfilata di Prada. Come testimoniano i tanti video e immagini pubblicate dalla ragazza sui social network come Twitter e TikTok, Charli ha passato alcune giornate nel nord Italia dove ha realizzato diversi filmati prontamente condivisi online.

La carriera di Charli D’Amelio è in continua evoluzione, in meno di un anno dall’inizio della sua avventura su TikTok ha già collaborato con importanti brand di moda, realizzato una campagna per l’Unicef, una partnership con l’NBA ed una parte in uno degli spot trasmessi durante il Super Bowl 2020.

Charli D’Amelio in Prada at the Prada event in Milan pic.twitter.com/fDAJZeMh8O — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 20, 2020

Leggi anche: Le foto private di Charli D’Amelio finiscono in rete: il padre della star di TikTok annuncia azioni legali