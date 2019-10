Chi è Laura Chiatti: età, carriera, vita privata, relazioni, social dell’attrice

Ospite quest’oggi del programma di Bianca Guaccero Detto Ftto sarà nientedimeno che la splendida e brava attrice Laura Chiatti. Ma chi è Laura Chiatti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sono in tanti ad essere incuriositi su tutto ciò che c’è dietro le performance da attrice (e non solo) di Laura Chiatti: dalla età, vita privata e ovviamente passando per la carriera dell’attrice umbra protagonista di “Un’avventura” e tanti altri lavori.

Laura Chiatti, chi è: carriera, età e vita privata dell’attrice umbra

Tra i tanti ospiti che hanno calcato il palco di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, c’è stata anche Laura Chiatti. L’attrice e modella umbra è stata accompagnata dal collega Michele Riondino, coprotagonista film ‘Un’avventura’, in cui la vedremo nuovamente sul grande schermo.

Conosciuta dal grande pubblico principalmente per gli spot televisivi insieme ad Alessandro Del Piero e le love story con alcuni degli uomini più amati dalle italiane, Laura ha una carriera sconfinata che parte dalla musica, passa per i concorsi di bellezza e le passerelle e culmina nella televisione e nel cinema. Conosciamo dunque un po’ meglio la vita privata e la carriera di questa attrice molto amata.

Nata a Castiglione del Lago, provincia di Perugia, il 15 luglio del 1982, Laura Chiatti ha mostrato sin da bambina una propensione per il mondo dello spettacolo. Da giovanissima sognava di diventare una cantante ed è proprio quel sogno che l’ha portata al debutto televisivo nella trasmissione ‘Karaoke‘ condotta da Fiorello. Nel 1996, vince il concorso di bellezza ‘Miss Teenager’ (concorso valido per le ragazze fino ai 21 anni) e comincia a lavorare come modella. Il debutto al Cinema arriva nel 1998 con una piccola parte in ‘Laura non c’è’, nel 2000 arriva invece il primo ruolo televisivo nella soap opera di Rai 3 ‘Un posto al sole’. Nel 2009 viene scelta da Tornatore per recitare in ‘Baaria‘ e l’anno successivo ottiene un ruolo nel film di Sofia Coppola ‘Somewhere‘, nel frattempo partecipa ad alcune fiction di successo come ‘Don Matteo’ e ‘Carabinieri’. Ultimamente ha recitato anche nella fortunata fiction ‘Braccialetti Rossi’.

Per quanto riguarda la vita privata, Laura Chiatti è stata fidanzata con Silvio Muccino nel 2006, quindi ha avuto una relazione con il tronista Francesco Arca e con il cestista Davide Lemma. Alla fine ha trovato l’amore con Marco Bocci, con il quale si è sposata nel 2014 ed ha avuto 2 figli: Enea e Pablo.