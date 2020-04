Coronavirus, scuola a casa: orari lezioni Primarie e Secondarie di primo grado su RaiScuola, canale, materie, Istituti scelti

Mentre non termina la emergenza da coronavirus che, malgrado le riaperture la Fase2 non mette in conto la riapertura delle scuole prevista solo a Settembre, uno dei problemi principali é quello di intrattenere e nello stesso tempo continuare a ´formare´ sul piano scolastico i piu´ piccoli.

Tra lezioni in formato smart e collegamenti con portali dedicati, bambini e bambine, ragazze e ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Ma non basta il loro impegno e infatto tra i ruoli piú importanti che adesso sono al centro la tv vi é anche quello legato all´apprendimento scolastico dei giovani ragazzi e ragazze italiani.

Fare scuola da casa tramite la Rai, con il progetto di RaiScuola prevede, per appunto, lezioni per le scuole e, tra queste, quelle di primo grado.

Ecco tutte le indicazioni, per esempio circa le lezioni del 23 Aprile 2020 per le Primarie e Secondarie di primo grado.

Scuola a casa, lezioni per le primarie secondarie di Primo grado per gli studenti su RaiScuola (canale 146)

Il progetto Scuola a casa, dunque prevede il Quarto giorno di lezioni su RaiGulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse.

Nella giornata di Giovedì 23 aprile, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, continuano le lezioni per la scuola primaria. Eccole:

9.15 Italiano con il maestro Alex Corlazzoli che spiegherà la favola;

9.25 Storia: la Grecia e la scoperta della democrazia;

9.40 Storia: la Polis greca;

9.50 Educazione Fisica: con la calciatrice Ilaria Valli;

9.55 Arte: Amedeo Modigliani e Pablo Picasso;

Alle 10.05 Inglese con Fumbleland.

Dalle 10.15 la seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema il “Rap”.

10.15 Musica: introduzione al rap;

10.20 Musica: il ritmo con il prof. Antonio Coatti;

10.30 Musica: la nascita del rap, i griot, James Brown, Muhammad Ali e The Last Poets con riferimento alla geografia e in particolare alla storia dell’Africa;

10.35 Letteratura italiana: Marinetti e il Futurismo;

10.40 Italiano: la figura retorica con il prof. Enrico Galiano;

10.45 Matematica: Lorenzo Baglioni spiega “ Il Rap del Teorema di Ruffini”;

10.50 Matematica: Schooltoon – Le relazioni matematiche e la loro rappresentazione;

10.55 Arte: Urban culture e Street Art – documentario su Bansky;

11.05 Educazione fisica – short track con Elisa Confortola;

11.40 Inglese;

11.55 Musica: il rap spiegato da Frankie Hi-NRG.

