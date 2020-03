Daisy Keech: chi è, età, altezza, peso e curiosità sulla giovane influencer

Daisy Keech è una social media influencer americana che nelle ultime ore è al centro di un dibattito che riguarda la Hype House, la crew di tiktoker che secondo le indiscrezioni riportate dal sito Distractify potrebbe presto sciogliersi. Come anticipato dal noto sito americano, spesso attendibile su rumor e notizie di gossip, la casa dei tiktoker americani Hype House potrebbe presto venir chiusa per via di alcune dispute legali relative ai diritti di utilizzo del marchio, dell’affitto della casa e della gestione manageriale del gruppo di web star.

Nel dettaglio la giovane Daisy Keech sembra pronta ad abbandonare la casa dopo un litigio con Chase Hudson e Thomas Petrou. Dalle prime indiscrezioni pubblicate in rete sembrerebbe che la bella biondina avrebbe richiesto di essere riconosciuta tra le fondatrici della Hype House ma gli altri membri del gruppo non avrebbero accettato. In attesa di scoprire se realmente Daisy abbandonerà la casa di Los Angeles, ecco chi è Daisy Keech.

Daisy Keech: bio, anni, altezza, dieta e vita privata

Daisy Keech è nata negli Stati Uniti il 12 agosto 1999 sotto il segno zodiacale del Leone. Il profilo TikTok ufficiale di Daisy Keech è @daisykeech e vanta oltre 3.2 milioni di seguaci, numeri di tutto rispetto per la 20enne di Los Angeles che spesso viene immortalata in video e post che la ritraggono insieme ad altri componenti della crew The Hype House ed altri influencer come Abby Rao, Tayler Holder, Ryland Storms ma anche Charli e Dixie D’Amelio. La bella influencer è molto seguita anche su Instagram, il suo account è @daisykeech ed ha da poche settimane superato i 3 milioni di follower. Daisy Keech è alta 1.68 m e pesa circa 55 kg.