Jennyfer Dalla Zorza ora in onda a Detto Fatto: ecco i consigli che sta dando sull’intimo nella puntata dell’8 ottobre

Nel corso della sua rubrica “svestite con stile” Jennyfer Dalla Zorza sta proprio in questi minuti dando i suoi ultimi consigli sulle cosiddette ‘Questioni intime‘, come viene chiamato in Detto Fatto.

Si parte dalle consuete richieste da parte delle affezionate (e degli affezionati) al programma per capire come e in che modo migliorare il proprio look intimo.

Jennyfer Dalla Zorza ora in onda a Detto Fatto: consigli su intimi e look lingerie per donne oggi in TV

Jennyfer Dalla Zorza , avvolta in un elegante completo floreale avvolto da cinghia, ricorda come alcune delle più grandi star dello showbiz italiano come Sabrina Ferilli seguano una certa linea di stile.

Dopo i suggerimenti di questi minuti anche sull’intimo maschile ecco la sensuale passerella delle modelle in intimo che vengono accolte dagli applausi del pubblico in sala.

Curve e forme rotonde, completi a due pezzi rosa e neri, ed ecco la coppia Guaccero – Jennyfer Dalla Zorza che ritornano in pista dando indicazioni sui completi in pizzo e tagliati su misura.

Insomma, consigli preziosi per le donne che, a casa o in ufficio o altrove, vogliono essere sempre in forma anche ‘sotto’ i vestiti.

Una presenta dunque gradita dalle tante fan di Detto Fatto quest’oggi in TV. Il programma condotto da Bianca Guaccero il pomeriggio dalle 14.30, su Rai2 ha tra gli ospiti la figura di Jennyfer Dalla Zorza.

Molti sanno già ampiamente chi sia. Ma altri, invece, si chiedono: chi è Jennyfer Dalla Zorza e perchè la sua presenza è molto attesa e gradita dai fan del programma di Rai due?

Detto Fatto, e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy ha ripreso i battenti per una nuova settimana e ieri, lunedì 7 ottobre con, tra gli ospiti ha avuto la modella curvy con Elisa D’Ospina. Tra l’altro, la D’Ospina ha parlato anche del rapporto col marito e del loro ampio feeling. Inoltre, oltre ai consigli di seduzione con Giovanna Civitillo, all’ampio spazio con l’attrice transgender Vittoria Schisano

Invece quest’oggi Martedì 8 ottobre in puntata a Detto Fatto torna Jonathan Kashanian con la rubrica sul gossip e tra i tutor ci saranno anche lo chef Ilario Vinciguerra.