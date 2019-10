X Factor è entrato nel vivo: siamo finalmente ai Live e, qui si può sapere tutto circa i partecipanti, il regolamento, i giudici e quant’altro verte intorno alla fase clou e finale del talent show.

In questa fase, dunque, i concorrenti si giocano tutto e daranno tutto quello che hanno in termini di impegno, abnegazione, talento e verve per conquistare lo scettro. Chi vincerà? Intanto, noi andiamo a conoscere i partecipanti. Iniziamo dal groppo Giordania Petralia.

Chi è Giordania Petralia.? Cosa si sa di lei, e della vita prima della partecipazione a X Factor? Ecco cosa viene fuori indagando su di lei.

Giordania Petralia, chi è la finalista di X Factor 2019; età, Instagram, vita privata

Giordana Petralia ha 16 anni e vive a San Gregorio, un piccolo comune della città di Catania in Sicilia. Ha iniziato il suo percorso artistico cimentandosi nella danza e nella musica. Ha studiato all’Istituto Musicale Turrisi Colonna, e tra i tanti strumenti musicali ai quali si è avvicinata (pianoforte, chitarra, basso e batteria), ha scelto l’arpa.

“Mi è stata assegnata da un professore, e poi pian piano ho conosciuto lei e lei ha conosciuto me e ormai siamo arrivate al punto che non riusciamo più a stare l’una senza l’altra”, ha dichiarato la stessa Giordana. Lo strumento musicale è la sua compagna di vita, così importante tanto da avere addirittura un proprio nome, “Daphne”.

La giovane artista si è fatta notare per il timbro unico. È stata scelta dal giudice Sfera Ebbasta,. “sono venuta qui per portare una novità e sono pronta a superare qualsiasi sfida, l’X FACTOR sono io”. Giordana ha dichiarato di essere molto determinata, sicura, ma anche piuttosto dedita alla scaramanzia, e proprio per questo motivo, non riesce a distaccarsi dal corno che le è stato regalato da un’amica di Napoli – convinta che le porti fortuna.

Su Instagram Giordana Petralia si fa chiamare “Nausica”: sul suo profilo ci sono ancora poche foto, ma in quasi tutte c’è sempre lei con la sua arpa.