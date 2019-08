Il materassino a forma di bara: la nuova moda dell’estate 2019

In gergo si definisce ‘i must have‘: la moda del momento, la tendenza che spinge le persone a dirsi ‘lo voglio’ o ‘la voglio’, in relazione a un bene, un servizio o una qualunque cosa che sembra essere tendenzialmente di moda.

Eppure, in questo specifico caso, la faccenda sembra a dir poco paradossale e assurda ancorché vera. E’ infatti di moda, da qualche tempo, questa estate, la tendenza a procurarsi un materassino da mare, da acqua, addirittura a forma di bara.

La controversa moda del materassino a forma di bara: il trende dell’estate 2019

Proprio così.In anni in cui nelle spiagge e sulla battiga o tra le onde si è visto sostanzialmente di tutto, forse, questo, davvero mancava. Si tratta della bara, o meglio, di un materassino a forma di bara, che sta prendendo davvero la piega di una moda piuttosto influente.

A quanto pare dunque l’estate 2019 va sul solco di una sorta di macabro dark. Almeno visto a quelle che risultano essere le crescenti richieste del materassino a forma di bara.

Nei vari litorali la moda si sta allargando. Il materassino bara ha un nome ben noto: si chiama Pom Pom Floats ed è stato proposto, all’inizio probabilmente in un tentativo sarcastico per prendere in giro la effimera felicità estiva. Ma da qui, si è trasformato in un vero e proprio successo di vendite.

Intuizione di un designer canadese, Andrew Greenbaum, è diventato davvero un accessorio più frequente in spiaggia di quanto non si creda: il materassino a forma di bara certo non passa inosservato. Va anche detto però che è comodo. Qualcuno potrebbe ironizzare sottolineando come sia una sorta di preambolo alla tranquillità del sonno eterno, ma tant’è.

Il materassino, al di là della sua forma, funziona e galleggia come tutti gli altri, anche se turba un pò qualcuno di troppo e prova reazioni non sempre divertite, ma spesso sbigottite.

Eppure, non è roba di sceneggiatori da film horror né una versione beach della Famiglia Addams: il materassino a forma di bara è vero, esiste, ed è destinato a continuare a provocare molte reazioni.