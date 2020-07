Il salone delle meraviglie, puntata 11 Luglio 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il noto programma in onda su Real Time divenuto ormai un cult tra gli appassionati del genere e non solo, anche quest’oggi 11 Luglio 2020 torna con una serie di ricche e vibranti puntate. Anche oggi l’appuntamento con Il Salone delle meraviglie si preannuncia ricco di spunti, con sempre al centro della scena Federico Fashion Style e le sue incredibili acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 11 Luglio 2020 Il Salone delle meraviglie? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time, canale tematico del gruppo Discovery.

Il salone delle meraviglie, puntate 11 Luglio 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi 11/07/2020 Il salone delle meraviglie riapre ancora una volta in tv su Real Time canale 31 del digitale terrestre con vari episodi. Ecco quali sono, il canale in cui vederli e la trama delle puntate.

16:45 Il salone delle meraviglie – Ep.29

Mancano poche ore al flash mob di Federico, e le clienti lo stanno aspettando: da Tonina che è stanca del suo grigio a Veronica, che vuole diventare una bionda.

17:15 Il salone delle meraviglie – Ep.30

Anche in questa puntata il Salone chiama molti clienti e c’è fila, soprattutto per strappare oltre che una acconciatura anche l’autografo di Federico. Tra look di Dora e la canzone speciale, la giornata per lo stilista dei capelli vola.

17:45 Il salone delle meraviglie Ep.12

In questo episodio Federico sta scrivendo un libro che racconta la sua vita e i suoi successi. Nel mentre si affidano alle mani di Federico Marilena e Flavia, donne molto diverse tra loro.

18:15 Il salone delle meraviglie – Ep.11

In questa puntata, le Real Housewives napoletane si presentano al Salone di Anzio di Federico: hanno accettato l’invito dello stilista dei capelli, che adesso, tra uno shampoo ed uno champagne, dovrà stravolgere le loro capigliature.

Il salone delle meraviglie: cos’è, quando inizia, data, orario, anticipazioni e numero puntate

Il salone delle meraviglie è un programma televisivo italiano che si incentra sul mondo delle acconciature in onda su Real Time dal 2019.

Il programma, è composto in episodi ed è diretto da Aldo Iuliano: il protagonista è come noto l’hair stylist Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, che in ogni puntata, seguito da varie telecamere, nei suoi saloni, oltre a cambiare il look dei capelli delle sue esigentissime clienti racconta un pò di sè e della sua vita.

Dopo la riapertura del negozio di Anzio, capitata in seguito allo stop della chiusura a causa della pandemia COVID-19 (un evento trasmesso in seconda serata il 2 giugno 2020, e durato 40 minuti) il salone di Federico Fashion Style ha visto l’hair stylist sempre più mettersi alla prova con look e capigliature davvero sorprendenti e fascinose.

Quando va in onda Il salone delle meraviglie nel 2020 su Real Time?

Il salone delle meraviglie 2020 di Federico Fashion Style è tornato su Real Time il 9 giugno. La stagione 3 è andata in onda a partire dalle ore 22.20 con lo “Speciale riapertura” dopo l’emergenza Coronavirus, e poi ancora a ruota dal 16 giugno. Dunque la trasmissione dovrebbe continuare la programmazione di martedì.

Il salone delle meraviglie: dove guardare la replica in tv e streaming

Il salone delle meraviglie 2020 può essere visto in replica e in streaming sulla piattaforma streaming Dplay. Qui si possono vedere tutte le puntate, comprese quelle della 3 stagione, ma in alcuni casi potrebbe essere necessario sottoscrivere un abbonamento.

