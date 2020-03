Iphone di Giuseppe: Twitter impazzisce dopo la conferenza di Conte

Uno degli fenomeni collaterali dell’Italia al tempo del coronavirus, con effetti goliardici ed esilaranti (ma in alcuni casi, serissimi) riguarda la crescente popolarità del premier Giuseppe Conte, diventato quasi una star del web a sua insaputa dopo le sue conferenze stampa.

Il Presidente del Consiglio, già destinatario di una popolarissima pagina fan su Facebook che lo eleva a sex symbol (Le bimbe di Giuseppe Conte) questa volta è stato capace di generare un trending topic totalmente scollegato dai contenuti della sua ultima conferenza stampa, ovvero #iphonediGiuseppe.

Iphone di Giuseppe Conte: perché è trending topic su twitter, cosa è successo durante la conferenza

Tralasciando i contenuti dell’ultima comunicazione del premier, la principale tendenza su Twitter al termine della conferenza è stata proprio “Iphone di Giuseppe”. Questo perché tale scritta è apparsa durante la diretta, un episodio che ha fatto scatenare il popolo dei social.

“Che meraviglia *IPhone di Giuseppe* in tendenza. Questo è il paese che amo” ha scritto un utente di Twitter. Un altro, invece, nella giornata in cui la fiction su Alberto Sordi ha ottenuto un ottimo gradimento di pubblico, ha fatto una citazione: “Ma dove vai se l’ “iPhone di Giuseppe” non ce l’hai? #cineautocertificazione”

Di commenti esilaranti, con questo hashtag, che ne sono a bizzeffe. C’è chi prende in giro bonariamente il premier per aver scritto il suo nome, Giuseppe, tutto in caps lock “come gli anziani”. Un altro, invece, ritiene che con questo episodio sia terminata la battaglia fra iPhone e android, a vantaggio del prodotto Apple.

C’è poi chi, timidamente si chiede: “Io capisco la quarantena, ma mettere su un casino per iphone di giuseppe mi sembra un tantino esagerato. Si chiama Giuseppe ed ha un iphone, cosa c’è di particolare?”. Infatti.