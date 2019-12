Live Non è la d’Urso, anticipazioni ospiti 16 dicembre 2019: chi sarà da Barbara D’Urso, argomenti, spoiler, ultimo appuntamento dell’anno

Live Non è la d’Urso, anticipazioni ospiti 16 dicembre 2019: chi sarà...

Torna questa sera in TV Live Non è la d’Urso, il noto famosissimo condotto dal Barbara D’Urso sempre più apprezzato e seguito da un crescente numero di persone. Quali saranno i temi, gli ospiti e le vicende che verranno trattate in questa puntata?

E’ presto detto: ecco un nuovo appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova puntata di Live Non è la d’Urso, in particolare riferimento agli ospiti che questa sera, 16 dicembre 2019, saranno nel salotto di Barbara D’Urso. Di chi si tratta? Eccoli.

Live Non è la d’Urso, anticipazioni ospiti 16 dicembre 2019: argomenti, spoiler, cosa accadrà

Quali saranno per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso, gli ospiti, i temi e le novità attorno a cui si concentrerà la trasmissione? E’ presto detto.

Andando a analizzare le anticipazioni di Live – Non è la D’Urso nella puntata di oggi lunedì 16 dicembre 2019 ci saranno delle presenze a dir poco mozzafiato. Quali?

Si tratta di Taylor Mega e la sorella Jade Mega che saranno tra gli ospiti più attesi di questo prossimo e imminente appuntamento con Live-Non è la D’Urso. Fari puntati, dunque, oggi, lunedì 16 dicembre 2019 per l’ultimo appuntamento dell’anno della trasmissione.

Cos’altro succederà oggi a Live-Non è la D’Urso? Le varie anticipazioni della puntata di lunedì 16 dicembre 2019 indicano che si tratterà di un appuntamento, quello di oggi in prima serata su Canale 5 davvero imperdibile.

Non solo perchè quella in onda sarò l’ultima puntata dell’anno di Live-Non è la D’Urso. Ma perchè nel salotto di Barbara D’Urso sono previsti ospiti scoppiettanti, alcuni anche a sopresa.

Come sempre la trasmissione sarà un pullulare di personaggi noti dello star system, in un mix di temi e approfondimenti legati al mondo del gossip. Questa puntata di lunedì 16 dicembre come detto sarà contraddistinta dalle sorelle Taylor Mega e la sorella Jade.

Le due influencer dovranno rispondere a alcune critiche che come sempre saranno celate dietro le cinque sfere infuocate, elemento clou di Live-Non è la D’Urso.

La loro partecipazione è stata comunicata nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Mentre veniva data quest’anteprima è stata mostrata una foto di Taylor Mega e di Antonella Elia affiancate, con la scritta VS. Sarà dunque la Elia uno dei personaggi misteriosi delle cinque sfere infuocate?

Live Non è la d’Urso, anticipazioni. La lite tra Antonella Elia e Taylor Mega

“Una bellezza sfrontata e diseducativa”, così ha detto Antonella Elia, su Taylor Mega e la sorella, nella trasmissione di Piero Chiambretti, CR4 – La Repubblica delle donne. L’ex valletta di Mike Buongiorno non è andata di fioretto accusando dunque le due giovani di fare una eccessiva ostentazione del loro corpo e di mandare messaggi diseducativi.

Cos’altro accadrà poi stasera? Secondo quanto è stato comunicato, pare che ci siano un uomo ed una donna allo scontro. Barbara D’Urso ha comunicato a Pomeriggio 5 che ci sarà un duello infuocato tra un uomo e una donna, ma non ha rivelato l’identità di nessuno dei due. Di chi si tratterà?

Come sempre, anche nella puntata di lunedì il pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’app ed il sito della rete.

