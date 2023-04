Milan, Pioli: “Ci aspettano due mesi durissimi”

A pochi giorni dall’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli, e alla vigilia della gara in campionato con l’Empoli, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: “Le partite si vincono prima con la determinazione e poi con la qualità. Servirà umiltà perché il campionato è importante per noi. Saranno due mesi decisivi per la nostra stagione, mancano troppe partite, dobbiamo stare sul pezzo. Berlusconi? Siamo tutti preoccupati anche se non abbiamo notizie precise, ci stringiamo a lui, speriamo possa tornare allo stadio a vedere il Milan”.

Su Rafael Leao ha detto: “Io non voglio accontentare un singolo giocatore, schiero in campo la formazione migliore per vincere. L’importante è che sia felice e che giochi con il sorriso, ha vissuto un brutto periodo come la squadra. Più giocatori stan bene più siamo forti. Diaz? Ha fatto pochi allenamenti ma è a disposizione per giocare”.

Infine, un commento su quanto sta avvenendo negli stadi: “Mi dispiace per quello che succede negli stadi, si tratta di una minoranza ma se certe situazioni continuano bisogna prendere dei provvedimenti. Non devo parlare del Napoli. Prima c’è l’Empoli e poi la Champions”. Infine sulla questione stadio: “San Siro è la storia del calcio italiano ma non possiamo rimanere ancorati al passato se vogliamo migliorare il nostro futuro”.

G.