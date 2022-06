Nations League, Inghilterra-Italia: come vederla in tv e in streaming

(Adnkronos) – Inghilterra e Italia si batteranno stasera per la Uefa Nations League. Dopo il successo di martedì scorso a Cesena contro l’Ungheria, gli azzurri tornano in campo al Molineux Stadium di Wolverhampton. Fischio di inizio alle 20.45. Ma come vederla in tv e in streaming? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay, registrandosi gratis al sito www.raiplay.it e selezionando la finestra dell’evento, oppure scaricando l’app di RaiPlay su smartphone o tablet.