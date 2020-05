Oroscopo Branko domani, 15 maggio 2020: anteprima dell’astrologo

Eccoci di nuovo sul pezzo, perché le stelle e pianeti sono in posizione e si può prevedere già da ora che tipo di influenza avranno su di noi. Dopo aver consultato l’oroscopo di oggi, a Branko chiediamo le previsioni di domani, 15 maggio 2020. Come sempre i pronostici sono frutto della reinterpretazione delle pubblicazioni di Branko online.



Scopriamo l’oroscopo di Branko per domani, 15 maggio 2020 e consutate anche l’oroscopo della settimana e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 15 maggio Branko: Ariete

Domani potresti dover diventare duro con persone che sembrano determinate a infrangere le regole. Ciò vale non solo per le persone con cui lavori e con cui fai affari, ma anche per le persone care. Fai sapere loro che si sono presi una libertà di troppo e che deve smettere.

Oroscopo 15 maggio Branko: Toro

Sarebbe intelligente adottare un profilo basso sul fronte del lavoro, specialmente se alcune delle discussioni in corso riguardano argomenti di cui non si conosce molto. Se dici qualcosa che rivela la tua ignoranza, potrebbe contare contro di te nella posta in gioco della promozione.

Oroscopo 15 maggio Branko: Gemelli

L’attività cosmica in alcune delle aree più segrete e sensibili ti sta rendendo riluttante a stare alla luce dove tutti possono vederti, ma da quando hai paura di attirare l’attenzione? Vale la pena guardare e ascoltare.

Oroscopo 15 maggio Branko: Cancro

Non devi pensare a ciò che sta accadendo nella tua vita come una ricompensa o una punizione. Non c’è giusto o sbagliato in quello che sta succedendo, semplicemente “è”. Una volta accettato questo fatto, sarai meno incline a maltrattarti.

Aggiornamento ore 7.00