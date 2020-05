Oroscopo Branko domani, 8 maggio 2020: anteprima del giorno

Siamo di nuovo qui per un appuntamento importante, quello legato alle previsioni dalle stelle per la giornata di domani. Dopo aver conslutato le previsioni di oggi, torniamo da Branko per i suoi pronostici di domani, 7 maggio 2020. Al solito, l’oroscopo è realizzato in rielaborazione libera dalle pubblicazioni di Branko online.



Vediamo questo oroscopo di Branko per domani, 8 maggio 2020 e consultate anche l’ oroscopo della settimana e quello del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 maggio Branko: Ariete

Cerca di non rispondere in natura se qualcuno fa di tutto per renderti la vita difficile. Non devi abbassarti al loro livello, non quando hai così tanto da fare per te.

Oroscopo 8 maggio Branko: Toro

Una luna piena nel segno opposto dello Scorpione significa che dovrai scendere a compromessi e incontrare gli altri a metà strada nella maggior parte delle cose. Trasformalo in un punto di principio che ogni volta che guadagni qualcosa vedi che anche i tuoi cari guadagnano.

Oroscopo 8 maggio Branko: Gemelli

Può sembrare che amici e colleghi di lavoro non vogliano aiutarti, ma il motivo potrebbe essere che hai chiesto che non interferissero nei tuoi affari una volta troppo spesso – e ora hanno paura di essere coinvolti!

Oroscopo 8 maggio Branko: Cancro

La luna piena potrebbe renderti piuttosto impulsivo, ma in realtà è un’ottima cosa. Troppo spesso nelle ultime settimane sei stato troppo cauto, sia a livello personale che professionale: ora vai all’altro estremo e fai accadere le cose.

