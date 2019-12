Oroscopo di Branko oggi 16 dicembre 2019: segno per segno, la giornata

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 16 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko di venerdì.

Oroscopo 16 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 dicembre Branko: Ariete

La fatica che dovete mettere in campo sarà tanta, ma avrete presto dei frutti. Non vi distraete però sul lavoro, e mantenete la calma in famiglia. Oroscopo 16 dicembre Branko: Toro

In questa settimana sul lavoro dovete aspettarvi grandi novità. C’è però da fare una scelta, una decisione che vi porterà un cambiamento fondamentale. Occhio alla salute.

Oroscopo 16 dicembre Branko: Gemelli

Il denaro, il lavoro e tutte le questioni di concretezza non vanno per il meglio, mentre è l’amore a darvi grandi soddisfazioni. La Luna vi complica la situazione fra il 17 e il 19.

Oroscopo 16 dicembre Branko: Cancro

Creatività lavorativa favorita, secondo Branko, anche se con l’inizio dell’inverno avrete tre pianeti in opposizione. La famiglia ha bisogno di voi.

Oroscopo 16 dicembre Branko: Leone Non si mette bene attorno a voi, attenzione a come si parla della vostra persona. Occhio anche a chi scegliete per confidarvi. Cercate la solitudine per riflettere sui rapporti. Oroscopo 16 dicembre Branko: Vergine Nella giornata di oggi siete tutti per il lavoro e per obiettivi professionali, ma da domani gli influssi lunari favoriscono la famiglia. Domenica sensuale. Oroscopo 16 dicembre Branko: Bilancia Arriva l'inverno con i suoi acciacchi, ma nei prossimi giorni dovete approfittare di un buon cielo sul lavoro. Venere entra in Acquario favorendo l'amore. Oroscopo 16 dicembre Branko: Scorpione

Pensate così tanto a voi che non avete tempo per gli altri. La salute non è delle migliori anche se Marte mitiga. Un progetto da realizzare avrà strada in discesa.

Oroscopo 16 dicembre Branko: Sagittario Le storie che durano da un po' potrebbero annoiarvi. Attenzione a non farvi intaccare i risparmi. Dopo capodanno l'amore esploderà. Oroscopo 16 dicembre Branko: Capricorno Branko consiglia di guardare con fiducia al domani per le soddisfazioni professionali. Secondo l'astrologo Marte apporta un carico di coraggio, anche se non dovete strafare. Oroscopo 16 dicembre Branko: Acquario Secondo Branko la Luna ha con il suo potere facoltà di innervosirvi. Marte porta aggressività, e avete tendenza a stancarvi molto fino all'arrivo di Venere nel segno. Oroscopo 16 dicembre Branko: Pesci La Luna esercita un po' di influenza negativa e cosi professionalmente possono arrivare problemi. Le finanze miglioreranno però verso la fine dell'anno.

