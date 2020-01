Oroscopo di oggi Branko, 9 gennaio 2020: le stelle della giornata

Non sapete stare veramente soli perché avete tanto amore da dare e tanto bisogno di riceverne. Eppure, ci sarà un piccolo momento da single per molti, dovuto alla Luna in Cancro.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Toro

Quanta dolcezza inaspettata per un Toro, ma se si guarda questa Luna tutto è presto detto. La posizione del satellite infatti è proprio quella giusta per favorire le relazioni con gli altri, in particolare per l’amore.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Gemelli

I movimenti celesti sono propizi per il lato professionale, ma in gran parte è dovuto a quanto bene avete seminato in passato. La Luna per voi ha il sapore dei soldi: piena la Luna, piene le tasche.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Cancro

Primo plenilunio del 2020 e prima ondata d’amore per voi: se siete giovani vi innamorate facilmente, ma anche le vecchie coppie saranno stimolate a scambiarsi tenerezze, nonostante un po’ di subbuglio coniugale.

Oroscopo 9 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 gennaio Branko: Leone

Mercurio regna su questo Gennaio e quindi occhio alle relazioni e come vi approcciate agli altri sul lavoro. In amore, siate chiari e aprite il cuore con il partner: a volte ci si capisce anche solo con i gesti.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Vergine

Dipendere dalla Luna è sempre un azzardo, ma considerando le sue bizze, finché è positiva conviene approfittarne. In particolare le relazioni con gli altri saranno positive, che siano per le emozioni o per questioni economiche.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Bilancia

La vostra forza si vede da come affrontate l’opposizione di diversi soggetti celesti. Non tutti capiranno la vostra posizione, qualcuno penserà che siete fra le nuvole: in realtà vi state preparando per raggiungere il vostro obiettivo.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Scorpione

Situazione di influsso lunare molto forte, sul Cancro e in vista del plenilunio. Cosa aspettarsi? In amore, ci sarà una forte attrazione verso persone insospettabili, anche molto differenti da voi.

Oroscopo 9 gennaio Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 gennaio Branko: Sagittario

Il nervosismo che sentite richiede un attimo di pazienza, la Luna sta per diventare piena e porterà una novità positiva, che sia sul lavoro o nel campo dei sentimenti. Il vostro potere seduttivo cresce.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Capricorno

Il ruolo della Luna si fa sentire per tutte le relazioni più strette. Questo vuol dire che in alcuni casi ci sarà qualche scatto, qualche momento agitato, ma questo si farà sentire perlopiù sul piano professionale.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Acquario

Il lavoro ha buone prospettive grazie all’influsso lunare, che intensificherà la sua protezione da domani. Da parte vostra, essere propositivi sarà un aiuto in più, ma non siate troppo entusiasti: pieni per terra.

Oroscopo 9 gennaio Branko: Pesci

La progettualità che avete disposto sul piano professionale è talmente articolata da superare anche la negatività di Marte. Eppure, la sua influenza non è indifferente quindi è meglio essere cauti.

