Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 gennaio 2020. Le previsioni dell’astrologo

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Ariete

Bisogna fissare alcuni punti saldi per i prossimi giorni, questo perché a lavoro ti mancano stimoli e soddisfazione, in particolare per quanto riguarda le relazioni con chi lavora con te. In amore, stessa cosa: hai bisogno di stabilità. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Toro

Terminata la fase difficile, fortunatamente il cielo ti consentirà di vivere una giornata positiva. In amore, per esempio, ci sono ottime novità e anche chi è separato, potrà iniziare a guardarsi intorno seriamente. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Gemelli

Poteva iniziare meglio questo 2020, non c’è dubbio. Sul piano professionale soffri un clima di trasformazioni che non ti aggradano, e nell’aria c’è anche odore di cause, avvocati, non è un bene. Tutto sta a saper aspettare tempi migliori. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Leone

Sul lavoro è un momento di transizione, quello che bisogna fare è “ordinaria amministrazione” senza inventarsi cose strane. A volte potresti peccare di presunzione, ecco, non è questo il periodo più adatto per sentirsi imbattibili. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Vergine

Che grande situazione astrale stai vivendo: tutto viene con facilità e sembri non avere più barriere, a parte quelle che potresti erigere da solo. Il rapporto amoroso potrebbe essere in una fase di logorio, nel caso, è bene terminare. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Bilancia

Se hai un’attività faresti bene a rifare due conti, essere troppo leggeri potrebbe avere ricadute negative nel medio termine. Non investite se non siete sicuri al massimo. Conta sui rapporti più stretti per ricaricarti psicologicamente. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Sagittario

Gennaio porta un’emotività insperata e inaspettata, il lavoro invece ti pone davanti delle questioni irrisolte che puoi finalmente sbrogliare. In amore non essere impulsivo, non è il momento di decidere con la fretta. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Capricorno

Ti sorprenderà questa giornata grazie ad una chance di riscatto, ma sarà bene farsi trovare pronti per non essere colti di sorpresa. Niente di diverso da ciò che già sta accadendo in amore, lì sei pronto a sfruttare tutte le opportunità. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Acquario Le cose non stanno andando come previsto, e non è maturo pensare che sia sempre colpa degli altri. Un esame di coscienza è d’obbligo, cerca di comprendere dove sei andato in fallo e cosa puoi fare meglio la prossima volta.

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Pesci

Il coraggio non è un attributo che manca al tuo segno, eppure al momento sei vittima di una certa insicurezza, specie in amore. Puoi contare su Venere, chi meglio di questo pianeta è in grado di irrorare l’anima con pensieri positivi.

