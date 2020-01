Oroscopo di domani Paolo Fox, 4 gennaio 2020. I pronostici segno per segno

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di domani.

Che cosa prevedono le stelle per il 4 gennaio 2020? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché è possibile anche consultare i consigli del giorno 3 gennaio 2020 a cura dell’astrologo. Come sempre, ad inizio anno è molto interessante consultare anche le previsioni dell’anno nuovo di Paolo Fox e i tradizionali grafici per amore, lavoro e fortuna. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, potete consultarlo sul nostro giornale.

Paolo Fox, oroscopo 4 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Ariete

Stai facendo ordine nella tua vita, sia per i rapporti interpersonali che sul lavoro, e quindi anche nel fine settimana farai una sorta di repulisti. C’è fatica, se possibile in questo weekend dai priorità all’amore. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Toro

Adesso è il momento di pretendere risposte da chi vi ha tenuto troppo in sospeso, altrimenti è lecito aspettarsi che vengano troncate delle relazioni. I progetti futuri li hai tutti in testa, non hai intenzione di perder altro tempo. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Gemelli

Non puoi dissimulare per sempre, se sei stanco e nervoso hai il diritto di palesarlo. I dubbi peraltro ti assalgono, specie se sul lavoro ti trovi in una situazione di necessaria ricostruzione. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Cancro

Un buon fine settimana per rifarsi di tempi più negativi, in particolare per le coppie ch hanno discusso recentemente. Anche chi ultimamente sul lavoro ha dovuto combattere, farebbe bene a ricaricare le batterie. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 4 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Leone

Tensioni e polemiche nel weekend con il rischio di far ricadere tutto nella coppia. Questa sera ci sarà il picco di nervosismo, attenzione. In generale, se non riesci a stare tranquillo non riuscirai a recuperare le energie spese. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Vergine

Ci sono ancora scorie dello scorso anno, ripensate a qualcosa o qualcuno che avete perso nel recente passato. Non disperate, perché se pensate che quello che avete perso fosse un punto cardinale della vostra vita, vi sbagliate. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Bilancia

Recupero, finalmente, in particolare emozionale con grandi possibilità di scambi relazionali. Sul lavoro non vedere l’ora di chiarire alcune storie in sospeso, ma prendetevi prima una pausa. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Scorpione

Siete disturbati da qualche perplessità in amore: una storia di vecchia data potrebbe essere un po’ logora, con discussioni per il nulla. Chi è solo invece non ha alcuna intenzione di rimettersi in pista. Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, oroscopo 4 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Sagittario

Essere rinchiusi in ufficio non è l’ideale per voi, ecco perché in questa situazione potreste sentirvi depressi e poco speranzosi per il futuro. Anche se la situazione è questa non è detto che debba essere sempre così. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Capricorno

Si va in crescendo nel weekend, vi sentite propositivi. Nei prossimi mesi ci sarà l’occasione per fare il salto di qualità, e nonostante i tempi duri, con la vostra determinazione tutto è possibile. Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Acquario Dato che domenica sarà problematica, cercate di non strafare in questa giornata. Dubbi non ne mancano, ma almeno in amore ci sono prospettive importanti per chi aspetta un nuovo incontro.

Oroscopo Paolo Fox 4 gennaio 2020: Pesci

Si avvia un weekend all’insegna dell’amore, che devi vivere appieno. La strada giusta è indicata da Marte e Mercurio, ma sono anche giorni di nervosismo, specie se la vostra data di nascita ricade a fine Febbraio.

Questo è l’approfondimento dell’oroscopo di Paolo Fox di domani. Non dimenticate di consultare la sezione oroscopi per altre voci del campo: fra queste, le previsioni di oggi di Branko e anche le previsioni di Italia Sera per avere un quadro più preciso su ciò che indicano le stelle per voi.

Aggiornamento ore 8.00