Oroscopo Paolo Fox di domani, 5 marzo 2020: l’anteprima del giorno

Cerca di evitare conflitti sentimentali: rinvia discussioni e chiarisci ogni volta che è possibile. Consenti alle cose di scivolare su di te. Sii cauto al lavoro per non entrare in conflitto.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Toro

Una buona giornata per trovare l’amore e non puoi aspettare. Gli incontri di questo periodo sono i più intensi. Ecco alcune grandi prospettive, in una parola, perché le tue intuizioni sono valide e puoi vedere che il tuo valore è riconosciuto.

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Gemelli

In questo giorno d’amore dovrebbe probabilmente esserci una sfida o un incubo per problemi con il passato. Sul posto di lavoro puoi trasformare le cose.

Oroscopo Paolo Fox, 5 marzo: Cancro

Finalmente hai una giornata che porta buone notizie e buone possibilità. Sei più sensibile che mai. Non rischiare te stesso in strane situazioni di lavoro.

Aggiornamento ore 6.00