Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 marzo 2020: i pronostici dell’astrologo

Ogni tanto ti rendi conto che invece di adattarti il ​​più possibile ogni giorno, stai provando a fare troppo. Fare una pausa per rivedere cosa e chi stai mettendo per primo può sembrare una perdita di tempo, ma in realtà è un primo passo fondamentale per rimettere le cose a posto.

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo: Toro

Ovviamente, la discussione è il modo migliore per risolvere qualsiasi cosa, dai problemi minori agli scontri maggiori. Tuttavia, sei in un periodo in cui il silenzio potrebbe essere un’opzione migliore.

Oroscopo Paolo Fox 1 marzo: Gemelli

Per anni hai cercato di staccarti da certe disposizioni gratificanti, ma non ha funzionato. Adesso all’improvviso è possibile, questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che devi discutere i motivi alla base dei cambiamenti e, francamente.

Oroscopo Paolo Fox, 1 marzo: Cancro

Prendere decisioni non è un problema per te. Tuttavia, attualmente, è necessario optare per modifiche o, possibilmente, un piano. Preparati a superare queste obiezioni, non durerà a lungo.

Aggiornamento ore 6.00