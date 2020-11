Oroscopo Paolo Fox oggi, 25 novembre 2020: le previsioni del giorno

È previsto un buon guadagno per i professionisti. Potresti dover sconfiggere una forte concorrenza per essere ricompensato per i tuoi risultati. Ritroverai la forma fisica totale grazie ai tuoi sforzi.

Oroscopo Paolo Fox 25 novembre: Acquario

È in serbo molto incoraggiamento da parte della famiglia per coloro che vogliono fare qualcosa di diverso. Molto divertimento è in serbo per chi viaggia in vacanza. Potrebbero essere in corso passaggi per acquisire proprietà.