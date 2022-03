Putin: “Sì al dialogo se le nostre condizioni saranno soddisfatte. Le forze russe stanno adottando accortezza per salvare vite umane”

In serata, attraverso una nota stampa, il Cremlino ha confermato il colloquio telefonico tenutosi per circa un’ora fra il cancelliere tedesco Scholz, ed il presidente Putin.

Secondo quanto riporta la nota, alle richieste espresse da Scholz a nome della comunità internazionale, il presidente russo ha espresso disponibilità al dialogo “a condizione che tutte le richieste russe siano soddisfatte”.

Putin ha ribadito le sue richieste: “smilitarizzazione dell’Ucraina status neutrale, la sovranità della Crimea e delle regioni separatiste”

Richieste, ha ricordato il Cremlino, che vanno dalla “smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, allo status neutrale e non nucleare del paese. Mosca chiede anche che la Crimea, annessa all’Ucraina nel 2014, sia riconosciuta come territorio russo e che sia esercitata la sovranità entro i confini amministrativi delle regioni separatiste di Luhansk e Donetsk”.

Putin: “Le forze russe stanno adottando tutte le misure possibili per salvare vite umane. Bombe su Kiev? Propaganda”

In particolare il presidente russo “ha informato nei dettagli Scholz dei compiti e degli obiettivi prefissati da Mosca in Ucraina e dell’approccio basato sui principi dell’operazione militare speciale per proteggere la popolazione del Donbass. Nel corso dell’operazione – ha tenuto a rimarcare Putin – le forze russe stanno adottando tutte le misure possibili per salvare vite umane e le notizie di presunti bombardamenti di Kiev e di atre città sono false, frutto di propaganda flagrante“.

Putin ha annunciato che in questo week end avrà luogo l’atteso terzo round fra l due delegazioni

Infine, come ha riferito lo stesso Scholz, Putin ha annunciato che l’atteso terzo round fra le due delegazioni, è stato già fissato per questo weekend. Come riportiamo in un altro articolo, il cancelliere tedesco ha invece esortato Putin “ad interrompere immediatamente tutte le operazioni di combattimento e a consentire l’accesso umanitario alle aree contese”.

Putin stamane ha assicurato di “non avere cattive intenzioni verso i Paesi confinanti”, ma l’Occidente “non deve esacerbare con nuove restrizioni”

In realtà già stamane, nel discorso fatto alla nazione, dal Cremlino, il presidente ha tenuto ad assicurato di “non avere cattive intenzioni verso i Paesi confinanti”, tuttavia, ha ‘consigliato’ all’Occidente di “di non esacerbare la situazione, non introdurre nessuna restrizione. Noi continueremo a rispettare i nostri obblighi. Credo che ognuno debba pensare a come normalizzare la situazione e cooperare normalmente“.

Max