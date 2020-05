Si può fare la spesa in due persone? Fase due, cosa dice il decreto dal 4 maggio

Si può fare la spesa in due persone? Con la fase 2 al via sono rimaste tante le domande che i cittadini si pongono su cosa si possa fare e non fare. Dal momento che alcune misure sono state allentate, come la possibilità di far visita a congiunti (compresi i fidanzati) e di viaggiare in macchina in più persone, alcuni si chiedono se cambiano anche le regole per fare la spesa.

Una delle domande più frequenti riguardo l’attività di fare la spesa, è se si possa andare a fare la spesa in un altro Comune, rispetto a quello di residenza (tutte le spiegazioni in questo articolo). Allo stesso tempo, in molti si domandano se si possa fare la spesa in due persone, ad esempio moglie e marito.

Fare la spesa, si può andare in due? Si può entrare in due al supermercato? In quante persone si può fare la spesa, tutte le risposte

Anche durante la fase 1, molte persone si sono lamentate del fatto che solo una persona per famiglia potesse andare a fare la spesa. I problemi legati a questa restrizione sono diversi, e le persone si sono dovute adattare.

Spesso, in famiglia, la persona che solitamente si occupa della spesa non ha la patente e non può quindi guidare la macchina, dovendosi fare accompagnare da un altro membro della famiglia. Altre volte, fare la spesa è molto faticoso e quindi si va al supermercato in coppia, per dividersi il peso delle borse.

Dal 4 maggio molte persone sperano che si possa finalmente andare a fare la spesa in due persone, ma con ogni probabilità per questa possibilità bisognerà aspettare.

Diversi Comuni italiani hanno risposto alle domande dei cittadini sulla fase 2, fra le quali il numero di persone che possono andare insieme a fare la spesa.

Dal 4 maggio è stato spiegato che sarà possibile andare in macchina in due persone, se l’accompagnatore di chi guida è un membro stretto della famiglia. Questo ha lasciato pensare che si potesse entrare in due al supermercato.

Purtroppo, le regole di ingresso nei punti vendita non sono cambiate, includendo gli accessi contigentati, l’uso di guanti e mascherine, la disinfezione delle mani. Pertanto, si continuerà ad entrare uno per volta nei supermercati.

Alcuni Comuni hanno specificato che un coniuge può anche accompagnare l’altro al supermercato per fare la spesa, per via delle nuove regole su come andare in macchina. Ma al momento di entrare nel supermercato, uno dei due dovrà aspettare fuori.