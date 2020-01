Stasera in TV 20 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Appena usciti da un weekend carico di grandi appuntamenti e di programmi che hanno fatto incetta dell’attenzione del pubblico, la televisione ci prepara ad un’altra settimana di grandi programmi e di prime serate molto interessanti. Cosa c’è da aspettarci?

In particolare, che cosa c’è stasera in tv? Questo Lunedì 20 di Gennaio cosa ci propone, cosa vedere in TV oggi?

Continuano i duelli in prima serata che sembrano trainare sempre uno scontro senza fine tra Rai 1 e Canale 5 in primis, come dimostrano le sfide tra il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara e Il cantante mascherato, con la Carlucci dei giorni scorsi. E stasera? Cosa c’è da aspettarsi stasera in tv?

Cosa vedremo stasera in tv in prima serata oggi 20 gennaio 2020? Riproponiamo la Guida TV per Lunedì 20 Gennaio 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata ritorna La guerra e’ finita – 2a puntata (Fiction), la serie che è andata molto bene nel primo appuntamento. In questo episodio i Terenzi mirano a riprendersi l’azienda per trasformarla in una impresa agricola.

Su Rai 2, invece ritorna 911 – Stagione 2 Episodio 4 – Bloccati (Telefilm) mentre invece su Rai 3 riecco l’approfondimento sulla realtà attuale con Presa diretta – Vite a domicilio (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5, il gradito ritorno della nuova puntata di Grande Fratello Vip 2020 (Reality): cosa succederà quest’oggi nella casa più spiata d’Italia, sotto la conduzione di Signorini, Wanda Nara e Pupo?

Su Italia 1 c’è il pathos d’azione de I mercenari 2 (Film), pellicola con a capo Sylvester Stallone accompagnato dalla sua comitiva di lottatori e leader delle pellicole del genere action con un cast ricchissimo e ‘camei’ imperdibili.

Invece su Rete 4, spazio a Quarta repubblica (Approfondimento), per l’ulteriore approfondimento sull’attualità politica, economica, sociale e non solo che si sta attraversando.

Infine, su tv8 ecco ancora le emozioni intramontabili di Rocky II (Film), mentre su Nove arriva la prima tv de Little Big Italy – New Jersey (TalentShow). Quanto la 7 un pezzo conoscenza e cultura con Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento).

