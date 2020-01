Stasera in TV 9 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo le emozioni di ieri sera, che hanno visto in televisione tra le altre cose il debutto del Il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara ad affiancare il conduttore di questa stagione, ovvero Alfonso Signorini, e in attesa di conferme quanto al trend degli ascolti Tv che senza dubbio avranno subito il ‘peso’ del ritorno del GF VIP 2020, siamo già proiettati verso una nuova serata televisiva.

Già, per appunto: cosa vedremo stasera nel piccolo schermo Cosa c’è oggi in TV? Cosa scegliere da vedere stasera, 9 gennaio 2020, comodamente sui nostri divani?

Ecco cosa propongono i canali questa sera. Ecco la Guida TV per giovedì 9 gennaio 2020. Pronti a scoprire cosa c’è stasera in TV? Ecco tutte le proposte:

Su Rai 1 in prima serata ritorna Don Matteo – Stagione 12 Episodio 1 – Non avrai altro Dio all’infuori di me (Fiction), una nuova prima puntata per una nuova stagione sempre guidata da Terence Hill.

Rai 2, invece, torna il calcio col la Coppa Italia – Torino Vs Genoa (Sport), un importante match tra due storiche formazioni italiane vogliose di fare strada nella competizione a eliminazione.

Su Rai 3, invece riprende Stati Generali (Show), con Serena Dandini e la sua banda, pronti a esplorare la realtà attuale con la solita verve ironica.

Questa sera, su Canale 5, è la serata dei film, e la proposta è The Legend of Tarzan (Film), nuova versione di una delle storie più note del genere avventuroso che si conoscano.

Su Italia 1 invece c’è Barry Seal – Una storia americana (Film), basato sulle vicende e sulla storia controversa di un ex pilota. Quanto a Rete 4, riprende Dritto e rovescio (Approfondimento), il talk che spazia dalla politica all’economia, dal sociale all’attualità a cura di Paolo Del Debbio.

Infine, su tv8 Memorie di una Geisha (Film). Su Nove invece ecco la Supercoppa di Spagna – Valencia Vs Real Madrid (Sport) mentre su la 7 ecco l’approfondimento con Piazzapulita (Attualita’).

Stasera in TV 9 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera giovedì 9 gennaio 2020, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,25 Don Matteo – Stagione 12 Episodio 1 – Non avrai altro Dio all’infuori di me (Fiction)

Rai Due, alle 21,05 Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Genoa (Sport)

Su Rai Tre dalle 21,20 Stati Generali (Show)

Su Canale 5, alle 21,20 The Legend of Tarzan (Film)

Italia 1, alle 21,20 Barry Seal – Una storia americana (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

La 7, alle 21,15, Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Memorie di una Geisha (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Supercoppa di Spagna – Valencia Vs Real Madrid (Sport)