Vieni da Me: la puntata del 5 marzo 2020. Ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: la puntata del 5 marzo 2020. Ospiti di Caterina...

Anche oggi non deluderà nessuno la nuova puntata di Vieni da Me, la trasmissione di Rai Uno che nel pomeriggio tiene compagnia a tantissimi con le interviste di Caterina Balivo a partire dalle ore 14.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me si è riaperto il filone degli ospiti provenienti dal mondo del calcio, e in particolare dall’ormai “famoso” gruppo whatsapp dei campioni del mondo 1982, da cui la Balivo ama “pescare” i suoi ospiti. Dopo tanti protagonisti di quel mondiale, come Beppe Bergomi, Marco Tardelli e Ciccio Graziani, questa volta è stato il turno di Fulvio Collovati.

Durante la trasmissione, l’ex difensore campione a Spagna 1982 si è raccontato, parlando spesso del rapporto con i suoi ex compagni (che non hanno risparmiato qualche sfottò in diretta, attraverso il gruppo whatsapp) e dell’esperienza al mondiale.

Grande spazio inoltre alla vita privata, con la storia di come lui e sua moglie Caterina Cimmino si sono incontrati, e ad un divertente messaggio video dalla moglie e dalle figlie.