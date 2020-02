Vieni da Me: puntata del 4 febbraio 2020. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Anche per questo martedì ritorna Caterina Balivo con la sua trasmissione Vieni da Me. Dalle 14, su Rai Uno, tutti gli ospiti con un collegamento diretto a Sanremo in vista della prima serata del Festival della canzone italiana.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me la trasmissione ha visto la partecipazione di Francesco Facchinetti, che ha fatto da trait d’union fra lo studio e l’imminente Festival di Sanremo, portando in alcuni casi anche qualche ospite, come Bugo e Morgan che si esibiranno in questa edizione del Festival.

Spazio poi ad una protagonista della storia della Tv come l’annunciatrice Gabriella Farinon, e ad un vincitore del Festival come Valerio Scanu, che ha parlato della sua partecipazione al programma Il Cantante Mascherato.