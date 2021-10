Ancora caos per i treni sulla Roma-Napoli

Tornano a circolare i treni sulla Roma-Napoli: traffico ferroviario riattivato dopo il guasto ma il caos continua, tra ritardi cancellazioni e proteste dei pendolari.

Gli impianti di Torricola, danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi, non funzionano ancora a pieno regime. Malgrado la conferma della ripresa del servizio come annunciato da Fs italiane, sulla linea Roma- Napoli via Formia e sulla Roma- Nettuno, dopo i danni importanti provocati dal maltempo, gli impianti tecnologici di Torricola, pur riattivati, non sono ancora al pieno delle loro potenzialità e questo ha determinato qualche rallentamento.

Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è rimasta attiva nella giornata di ieri, l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei passeggeri presenti. Restano i problemi contingenti di chi viaggia sulle tratte, e che continua a vivere l’ennesima odissea dei due binari.