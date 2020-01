Avanti un altro, gioco finale: cosa è successo nel weekend da Paolo Bonolis su Canale 5

Dopo gli exploit del debutto, il preserale di Canale 5 Avanti un altro, ha continuato a mietere successi di dati di ascolto per tutta la settimana, ottenendo crescite di apprezzamento di pubblico anche nel fine settimana. Ma, per appunto, come è andata nel weekend?

Il programma condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti in compagnia dell’allegra banda di divertenti personaggi ha donato emozioni e novità ai telespettatori? Quali?

E’ presto detto. Dall’esordio del 6 Gennaio 2020 tutte le sere, come da tradizione, è in onda alle 18,45 su Canale 5: la nona edizione Avanti un altro regala come si sa specialmente nel gioco finale dei momenti di vero pathos. Ecco cosa è successo nella puntata del 9 Gennaio 2020.

Avanti un altro, gioco finale Sabato e Domenica da Paolo Bonolis

Nella puntata di Sabato ad andare al gioco finale è Valerio. Si trattava di un ragioniere di Centocelle che ha giocato per un montepremi potenziale pari a 175 mila euro. Per sua sfortuna non ce l’ha fatta nei primi 150 secondi e ha fermato il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Anche in questo caso, poi, si è fermato alla diciottesima e, quindi, non ha vinto niente.

Domenica, invece, nessuno era sul trono di campione potenziale. Da regolamento tutti e nove i concorrenti che avevano giocato, attraverso una pescata del pitigozzato si giocavano l’opportunità di andare al gioco finale. Il più fortunato è stato Claudio che, con 50 mila euro, è andato alla manche finale per 150 mila euro.

Non è riuscito però nei 150 secondi a vincere e ha fermato il tempo, e il montepremi, a 30 mila euro. Claudio si è fermato alla sedicesima e tornato a casa a mani vuote.

Aggiornamento ore 00,10

Emozioni anche nella settimana scorsa. Per esempio, nella puntata di Giovedì 9 Gennaio per la prima volta una sola concorrente ha giocato. Giorgia, la 26enne di Nettuno che ha col padre un’azienda di distruzione certificata, ha monopolizzato il gioco.

A furia di pescate sfortunate, ma che le permettevano di tenere le redini della gara, è diventata campionessa con zero euro. Va al gioco finale, comunque, per 100 mila euro. In una manche finale turbolenta, con Laurenti che ha letto le domande al posto del padrone di casa, la concorrente blocca il tempo e il montepremi a 30 mila euro. Giorgia, per una risposta, non vince il malloppo.

Invece mercoledì 8 Gennaio c’è stato il ritorno nel Salottino di XXXL e debutti di nuovi due caratteristici personaggi: Monster Chef e L’uomo Rebus. Quanto al gioco in sè, a prendere la scena è stata una giovane donna.

Si tratta di Giada Masatto una 21 enne di Ronchis, in provincia di Udine, ballerina di danza classica e contemporanea, tifosa dell’Inter appassionata e studiosa di recitazione nonché fotomodella e influencer.

La bella Giada, dopo aver fatto la tripletta rispondendo alle domande su “Dolce e amaro”, ha pescato 20 mila euro. Ha scelto, poi, nel Salottino, Miss Claudia e dopo aver risposto in modo corretto sulla “Belly dance” ha optato per il pitigozzo da 40 mila euro. E poi cosa è accaduto?

Semplice. La modella si è fermata a 60 mila euro e non trovando avversari in grado di superarla, è andata al gioco finale per ben 160 mila euro. Tuttavia, suo malgrado, non è riuscita a superare gli ostacoli e dunque ad accaparrarsi il montepremi intero entro i 150 secondi.

Pertanto, nell’ulteriore countdown, ha scelto di bloccare il tempo e il montepremi a 29 mila euro: a quel punto ha giocato il tutto per tutto ma si è fermata alla quindicesima domanda, e per questo motivo non ha vinto, tornando pertanto a casa a mani vuote. Ecco il video del gioco finale.

La puntata precedente di Avanti un altro invece aveva visto l’esordio della nuova Bonas ovvero Sara Croce e il ritorno di Francesca Brambilla nel ruolo della Bona Sorte e a disputare il gioco finale era stata la signora Nadia.

Aggiornamento ore 6.04

Avanti un altro: il regolamento del gioco finale

Il gioco finale di Avanti un altro del 6 gennaio 2020, ha visto dunque il montepremi finale di 225mila euro a disposizione di Luca, che però non ha vinto.

Come noto, nel gioco finale di Avanti un altro bisogna dare la risposta sbagliata in 150 secondi: altrimenti parte un altro timer che dura 100 secondi per un montepremi ridotto a 100 mila euro. Tuttavia per ogni secondo si perde mille euro.

Negli ultimi trenta secondi, il concorrente ha diritto a toccare una colonna di luce che si accende, fermando il montepremi rimasto prima che continui a scendere di mille euro ogni secondo. Ma dopo di questo deve dare per forza tutte le risposte. Al primo errore il gioco finisce.

aggiornamento ore 11.10